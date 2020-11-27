وطن النهار

بعث صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد ببرقية تهنئة إلى وزير الصحة الشيخ د. باسل الصباح أعرب فيها سموه عن خالص تهانيه له بنجاح أول عملية زراعة للكبد لمواطنة في العقد السادس من العمر من قبل فريق طبي كويتي متكامل كما ضمنها سموه خالص تهانيه للفريق الطبي الكويتي الذي قام بإجراء هذه العملية وكل من شارك بها، مشيدا سموه بهذا الإنجاز الطبي المتميز في مجال زراعة الأعضاء البشرية الذي أثبت بكل اقتدار كفاءات الكوادر الطبية الوطنية التي يفخر بها الوطن راجيا سموه تحقيق المزيد من هذه الإنجازات والنجاحات الطبية كما عبر سموه عن شكره لفريق برنامج التبرع بالأعضاء سائلا سموه المولى تعالى أن يمن على المواطنة بسرعة الشفاء والعافية وأن يوفق الجميع لخدمة الوطن العزيز ورفع رايته.

وبعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد ببرقيتي تهنئة مماثلتين.

من جانبه، أعرب وزير الصحة الشيخ د. باسل الصباح عن فخر المنظومة الصحية بتمكن برنامج زراعة الكبد من اجراء أول عملية زراعة كبد على يد فريق كويتي متكامل لمواطنة في العقد السادس من العمر.

وهنأ الوزير الصباح في تصريح لـ «كونا» الفريق الطبي الكويتي معتبرا ان هذه العملية «انجاز تاريخي يثبت من جديد كفاءة الكوادر الوطنية وقوة المنظومة الصحية».

كما أعرب عن الشكر لفريق برنامج التبرع بالأعضاء قائلا ان نجاح هذه العملية التي تعتبر من العمليات الكبرى والدقيقة إنجاز جديد يضاف إلى النجاحات التي حققتها برامج زراعة الأعضاء في البلاد. واشار الى حرص الوزارة على الاستمرار في برنامج زراعة الأعضاء من خلال توفير كل الإمكانيات والمتطلبات لإجراء العمليات.

كما أكد حرص الوزارة على استمرار التعاون والبرامج المشتركة مع المؤسسات الطبية العالمية لتنمية الكوادر الطبية الوطنية وكذلك الحرص على التوسع في هذا البرنامج وتطويره لتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة والارتقاء بها. وتقدم الوزير الصباح بالشكر لكل الكوادر الطبية التي شاركت وساهمت في نجاح العملية متمنيا للمريضة موفور الصحة وتمام العافية والعودة سالمة إلى ذويها.

