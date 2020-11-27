وطن النهار

بعث صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد ببرقية تعزية إلى أسرة شهيد الوطن الشهيد مشعل إبراهيم يوسف الخليفي الذي احتضنه ثرى الوطن، أعرب فيها سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاته مستذكرا سموه بكل الاعتزاز تضحياته ودوره البطولي في الذود عن حمى الوطن العزيز وبذل دمائه الزكية في سبيل ترابه سائلا سموه الباري تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته وينزله منازل الشهداء الأبرار وأن يلهم أسرته الكريمة جميل الصبر وحسن العزاء.

وبعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ببرقية تعزية مماثلة ضمنها سموه خالص تعازيه وصادق مواساته سائلا سموه الباري تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته وينزله منازل الشهداء وأن يلهم أسرته الكريمة جميل الصبر وحسن العزاء. كما بعث سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد ببرقية تعزية مماثلة.

