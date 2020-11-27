وطن النهار

استقبل رئيس محكمة التمييز رئيس المجلس الأعلى للقضاء المستشار أحمد العجيل امس نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ أحمد المنصور وذلك بمقر المجلس الأعلى للقضاء.

وكان في استقباله كذلك نائب رئيس محكمة التمييز المستشار د. عادل بورسلي، ورئيس المحكمة الكلية (عضوي المجلس الأعلى للقضاء) المستشار عبداللطيف الثنيان، حيث قام وزير الدفاع بتقديم أصدق التهاني والتبريكات بمناسبة توليهم مناصبهم الجديدة سائلاً المولى عز وجل لهم دوام التوفيق والسداد فيما وسد إليهم من أمانة، في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد وولي عهده الأمين.

