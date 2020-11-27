وطن النهار

أعلنت إدارة خدمات نقل الدم في وزارة الصحة إرسالها فصيلة نادرة من الدم لمريضة مقيمة في دولة الإمارات العربية المتحدة لإنقاذ حياتها بعد التأكد من سلامة المتبرعين صحيا. وقالت مديرة الإدارة د. ريم الرضوان في تصريح صحافي امس إن ذلك يأتي ضمن تبادل الفصائل النادرة بين دول مجلس التعاون الخليجي ومن المشاريع التي تقدمها الكويت بخصوص سجل المتبرعين النادرين على مستوى الدول العربية. وأضافت الرضوان أن هذا التبادل يعد الثالث من نوعه بعد تفعيل اتفاقية التعاون بين أعضاء الهيئة العربية لنقل الدم إذ كان الأول عام 2016 حين تم إرسال دم من الكويت إلى الإمارات وعام 2017 تم استقبال دم من قطر لمريضة في الكويت.