وطن النهار

صدر حديثا كتاب بعنوان «أموال الأطفال القُصَّر.. أمانة وتنمية»، أعد الكتاب نائب المدير العام في الهيئة العامة لشؤون القُصّر والباحث الشرعي في القضايا المالية د. عبداللطيف السنان. جاء الكتاب في 230 صفحة من القطع المتوسط من بابين، الباب الأول يتناول ماهية الطفل اليتيم ومجمل حقوقه الإنسانية وأنماط التدخل المجتمعي في وضعه وأثرها في بقائه ونمائه وحماية مصالحه، ويشمل الباب الأول 6 فصول، الفصل الأول يتحدث فيه عن ماهية الطفل اليتيم ومجمل حقوقه الإنسانية وأنماط التدخل المجتمعي في وضعه وأثرها في بقائه ونمائه وحماية مصالحه، ويشمل الفصل الثاني حقوق اليتيم في الشريعة الإسلامية قبل ولادته وبعد ولادته.