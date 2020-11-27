وطن النهار

ينظم المركز العربي للبحوث التربوية لدول الخليج الذي يتخذ من الكويت مقرا له المؤتمر التربوي الدولي الثاني تحت عنوان «التعليم عن بعد استجابة لجائحة كورونا» برعاية وزير التربية وزير التعليم العالي د. سعود الحربي. وقالت وزارة التربية في بيان صحافي أمس الخميس إن المؤتمر يعقد عبر تقنية الاتصال المرئي عن بعد يومي 30 نوفمبر الحالي و1 ديسمبر المقبل ويهدف إلى تقييم التحديات التي فرضتها جائحة «كورونا» على قطاع التعليم ومناقشة البدائل المختلفة التي يمكن من خلالها لأنظمة التعليم الاستجابة لهذه التحديات. وأوضحت أن المؤتمر يبحث كذلك سبل ترشيد سياسات وممارسات التعليم عن بعد وخصوصا ما يتعلق منها بالمحتوى التعليمي وأساليب التعليم والتقويم وتقنيات التعليم وتدريب المعلمين وتأكيد حقوق الفئات الضعيفة ولاسيما الطلبة ذوي الإعاقة والأسر ذات الدخل المنخفض في الحصول على تعليم جيد عن بعد وتحديد الإجراءات الحكومية الكفيلة بضمان هذه الحقوق.