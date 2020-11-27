وطن النهار

أكدت الأمين العام المساعد للوقاية في الهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة» المهندسة أبرار الحماد الحرص على توفير البيئة المناسبة للتدريب واكتساب المعلومات والمعرفة لمتطوعي جمعية الشفافية المشاركين في تغطية انتخابات مجلس الأمة (أمة 2020) وزيادة الوعي لديهم.

واشارت في تصريح للصحافيين أول من أمس على هامش دورة تدريبية أقامتها الهيئة لمتطوعي جمعية الشفافية المشاركين في الانتخابات إلى ان الدورة التدريبية تشمل مشاركة 180 متطوعا من جمعية الشفافية سيقومون بدورهم الوطني في عملية مراقبة الانتخابات والتأكد من شفافيتها مؤكدة ان دور (نزاهة) يقضي بإعطاء المعلومات للمتطوعين لأن كلما زادت المعرفة تمكنوا من أداء دورهم على أكمل وجه.

واوضحت الحماد ان الهدف من الدورة زيادة الوعي في كيفية منع عملية الفساد في المجال الانتخابي والوقاية منها وزيادة القيم التي تعزز النزاهة ومكافحة الفساد.

وذكرت ان الدورة التدريبية بالتعاون مع جمعية الشفافية ستتضمن توعية المتطوع بقانون الانتخاب ومدونة السلوك الوظيفي الخاص بعملية التطوع ليعرف واجباته وحقوقه واجراءاته وحدوده.

وأعربت عن سعادتها بمشاركة هذا الكم من المتطوعين قائلة «مثلما كان هناك متطوعون خلال أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) اليوم لدينا متطوعون لمكافحة الفساد ما يشكل نواة ممتازة معتبرة إياها فرصة ستقوم الهيئة باستغلالها وسيكون للمتطوعون من الشباب والمجتمع المدني دور واضح في المراقبة المجتمعية خلال الفترة المقبلة». وردا على سؤال بشأن تلقي (نزاهة) أي بلاغ يخص عملية الترشح للانتخابات.

قالت الحماد «لا يوجد أي بلاغ منذ بدء عملية الترشح لانتخابات مجلس الأمة 2020 حتى الآن».

وأوضحت انه يجب التنويه بأن هناك جرائم فساد تختص بها الهيئة واخرى ليست من اختصاصاتنا، مؤكدة في الوقت ذاته حرص الهيئة على أخذ كل بلاغ بعين الاعتبار وإيصاله إلى الجهة المعنية.

واضافت الحماد ان الفساد هو استغلال السلطة الممنوحة من اجل تحقيق المصلحة الخاصة وهو ظاهرة عالمية واسعة التأثير تتطور بشكل متسارع شديد الانتشار ومن انماطه الرشوة وسرقة المال والغش والتحايل فضلا عن غسل الاموال والتزوير والواسطة .

وتأتي هذه الدورة بعد قرار مجلس الوزراء بمشاركة منظمات المجتمع المدني في مراقبة الانتخابات لمجلس الأمة 2020 ودعما لمبادرات المجتمع المدني في مجال الرقابة المجتمعية ومؤازرة المؤسسات الحكومية في أداء دورها الرقابي.

قدرات المشاركين

وتستهدف هذه الدورة التي تنظمها (نزاهة) على مدى يومين بناء قدرات المشاركين في مجال ثقافة الشفافية الانتخابية والمسؤولية المجتمعية في جهود مكافحة الفساد وترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية في الممارسات الانتخابية.

وتسلط الضوء على مدونة سلوك المراقب الانتخابي وقانون الانتخاب الكويتي إضافة إلى شفافية النظام الديموقراطي ومكافحة الفساد والوقاية منه بمشاركة ممثلين عن «نزاهة» وجمعية الشفافية ووزارة الداخلية والمختصين من الاكاديميين.

المصابون والانتخابات

بدوره قال الخبير الدستوري استاذ القانون العام بكلية الحقوق جامعة الكويت د. محمد الفيلي ان الادارة الحكومية وفق الاجراءات التي قامت بالاعلان عنها، فقد تم تنظيم اسلوب يكفل للمصابين حقهم في الترشيح، مشيرا الى انه لو تطرقنا الى الناخبين فان المصالح اذا تعارضت لا تهدر بعضها، واننا نبحث دائما عن وسيلة للتوفيق بين هذه المصالح، وفي اطار النظام الديموقراطي تتم العملية الانتخابية ومن خلالها تعبر الامة عن السيادة التي تمتلكها مع النظر الى حماية الجمهور من مخاطر انتشار الأوبئة.

وأضاف الفيلي انه اذا قرر أهل الاختصاص امكان التوفيق بين هاتين المصلحتين فلن تلغي احداهما الاخرى، وأمامنا نماذج في دول أخرى، وان هذا الامر تم اذا فان ظاهر الحال يؤكد ان التوفيق بين المصلحتين ممكن من خلال اتخاذ الاجراءات. ولفت الى ان امامنا اجراءات نعلم عنها وهي ان تكون لدينا تغطية للوجه والانف بالكمامات و يكون هناك قدر معقول من التباعد، موضحا انه اذا تم احترام هذه القواعد فإن الخطر يصبح بمشيئة الله تعالى غير فعال وبهذا نستطيع ان نوفق بين الاعتبارين.

واشار الى ان يوم الانتخاب نجد ان هناك حاجة لوضع ممر خاص للمعلن عن اصابتهم وانه لا بأس مادام هذا لا يتعارض مع ذاك.

وقال ان التصويت يتم وفق قواعد القانون المقررة والدستور حدد ان هذا القانون هو قانون الانتخاب، وان هذه القواعد حاليا تحكم العملية الانتخابية ومن مفرداتها ان التصويت يكون في مقر الانتخاب، وانه في حال تم تعديل القانون وهذا الامر موجود في دول اخرى ان يذهب صندوق الانتخاب حيث الناخب فلا بأس ولكن الى حين تعديل القانون يلزم احترامه.

ولفت الى ان للعملية الانتخابية عناصر عدة تجعل منها عملية قانونية مشروعة كموقع الاقتراع واللجان التي يجري فيها الاقتراع وهناك محاولات للتأثير على فكر الناخب بشكل غير مشروع وهذا امر مجرم قانونيا، ما يجعل قضية الاختيار حقا شخصيا خالصا للفرد وفق قناعاته الشخصية مشيرا الى تقرير القانون لوجود 15 مراقبا في اللجنة الواحدة وانه لا يجوز الفرز مع وجود تصويتات في لجان اخرى ما يمكن معه التأثير على الناخب في مسألة الاختيار.

المتطوعون

بدوره، قال رئيس جمعية الشفافية الكويتية ماجد المطيري ان المتطوعين المشاركين في الدورة التدريبية بصدد الانتهاء من فترة التدريب وانه تم اطلاعهم على بعض الاجراءات العامة، مشيرا الى ان الخبير الدستوري استاذ القانون العام بكلية الحقوق جامعة الكويت د. محمد الفيلي شرح للمتطوعين قانون الانتخاب، وان الجمعية قدمت تصوراً عن مدونة سلوك المراقب الانتخابي واهم الاجراءات في يوم الاقتراع وتوزيع الفريق والدوائر وغيرها من الدعم اللوجستي الذي يحتاجونه في يوم الانتخاب وبالاضافة الى توزيع الاستمارة الالكترونية والتي من خلالها نصل الى مدى سير العملية الانتخابية. وأعرب المطيري عن شكره لـ «نزاهة» لتوفير قاعتها لاقامة هذه الدورة التدريبية والدعم اللوجستي الجيد، وشباب المتطوعين والجمعية.

