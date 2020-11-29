صالة التزلج.. صرح هوى في «درب الزلق»!

Sunday النهار

صالة التزلج التي سبقت الكويت بانشائها كل دول الشرق الأوسط اختفت من خارطة «الديرة»، حاملة معها ذكريات 40 سنة من الحيوية والنشاط والأوقات الممتعة المفيدة. هذه الصالة التي ارتادها مئات آلاف من المواطنين والمقيمين في العقود الأربعة الماضية أصبحت أثراً بعد عين، وتركت في قلوب محبيها وعشاقها غصة لا تمحوها السنون. لقد كانت صرحاً من أكبر الصروح الرياضية في الكويت والشرق الأوسط، إذ بلغت مساحتها 8 آلاف و400 متر مربع. ورغم قرار المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب أهلية مبنى صالة التزلج على الجليد، ليبقى وينقل إلى الأجيال المقبلة، وضرورة توفير الحماية الرسمية له وصيانته، لما يحمله هذا المبنى من «صفة أثرية وتاريخية وثقافية» وتسجيله في السجل الوطني للمباني التاريخية تحت رقم KHBR-11104-18. وارساله كتاباً إلى بلدية الكويت بهذا الصدد، مرفقاً به تقرير الموظفين المختصين الخاص بتقييم الصفة الأثرية والتاريخية والثقافية لمبنى «صالة التزلج على الجليد» وطلبه من البلدية عدم إصدار رخصة هدم للمبنى المذكور، ووقف أي إجراءات تخص عملية الهدم والإزالة الا ان القرار اتخذ بالهدم! مضى الصرح، كما مضى غيره، وبقيت ذكرياته شاهدة على أن الإنسان الذي يبني ويشيد هو نفسه الذي يهدم ويقوّض وان تعددت أسباب الهدم ودواعي التقويض.