«يال الزور».. «جيو بارك» الكويت المنسي

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تحتضن الصبية ومن ضمنها مرتفعات جال الزور مواقع أثرية مهمة يعود بعضها إلى عصر ما يعرف بـحضارة العبيد التي تعتبر من أوليات الحضارات الشرقية وبداية استيطان الإنسان في تلك المنطقة.

أصبحت المنطقة التي تقع في شمال شرق الكويت في الآونة الأخيرة محط انظار بعثات التنقيب الاثرية العالمية، بعدما كشفت اعمال التنقيب هناك عن وجود أدلة على حضارات موغلة في القدم تعود الى حقبة ما قبل الميلاد بآلاف السنين.

وتحتضن الارض التي تبعد عن الجهراء نحو 50 كيلومترا، مواقع اثرية مهمة في تاريخ منطقة الشرق الاوسط يعود بعضها الى عصر ما يعرف لدى خبراء الاثار بـ حضارة العبيد التي تعتبر من أولى الحضارات الشرقية وبداية استيطان الانسان في تلك المنطقة.

وفي هذا الاطار، قال الباحث في التاريخ والتراث الكويتي عبدالله محمد بن ناصر ان الصبية مرت بثلاث مراحل تاريخية مهمة أولاها العصر الحجري الحديث او عصر ما قبل التاريخ، وشهدت هذه الفترة حضارة العبيد، التي امتدت من 4500 الى 5500 قبل الميلاد بحسب تصنيف خبراء الآثار، وقد اطلق عليها هذا الاسم نسبة الى تل صغير يعرف بـ تل العبيد.

وأوضح انه تم العثور على أدوات تدل على وجود مظاهر حياة بشرية في ارض الصبية منذ 7300 سنة، أهمها الرحى، وهي عبارة عن أداة مصنوعة من الحجارة تستخدم لجرش الحبوب إضافة الى العثور على جمجمة بشرية تعود للألف الرابع قبل الميلاد. منذ سنوات والشعب والجيولوجيون والبيئيون يطلقون النداءات لتحويل منطقة جال الزور إلى جيوبارك واستثمارها في مشروعات سياحية وترفيهية وأيضا استثمارية، باعتبار انه من الممكن اعتماد هذا المعلم مقصدا سياحيا يحقق العديد من الأهداف منها العائدات الاقتصادية، حيث تستقطب العديد من الرواد، وتفيد كل القطاعات التعليمية والبحثية المتخصصة والمعنية بالجيولوجيا.

‎وكانت جمعية حماية البيئة طالبت بتعيين منطقة جال الزور بعد دراسات ميدانية لتقييم الوضع البيئي لصحراء الكويت على مدى سنوات من فرق الجمعية التخصصية ومن خلال الرصد والمتابعة السنوية لمنطقة جال الزور والتي تمثل معلما جيولوجيا متدرجا في الارتفاع ليطل على أجمل مناظر مدينة الكويت.

وقالت في بيان سابق لها أن جال الزور أو يال الزور متفق باسمه مع طبيعة تكوينه وهو يطل على الساحل الشمالي لجون الكويت، وتعد تلك الحافة أبرز مظهر تضاريسي يميز أرض الكويت إلى جانب وادي الباطن الذي يرسم الحدود الغربية للكويت، وهي عبارة عن حافات من الصخور الرسوبية تمتد لمسافة 80 كم وموازية للساحل الشمالي لخليج الكويت ابتداء من الأطراف في الجنوب الغربي حتى الصبية في الشمال الشرقي.

ولفتت إلى أن هذه الحافة تبدو للناظر إليها من الجنوب (خليج الكويت) على شكل شريط من التلال المتصلة، أما بالنسبة للقادم إليها من العراق أو من الشمال الغربي فتظهر على شكل هضبة منبسطة خالية من الارتفاعات البارزة، إذا استثنينا بعض الضلوع وصولا إلى حافة جال الزور التي تنحدر انحدارا شديدا باتجاه السهل الساحلي، وأوضحت أن هذه الحافة تنحدر وبشدة باتجاه منطقة كاظمة والخويسات ويميز الحافة في هذا القطاع وجود عدد كبير من الأودية التي تنحدر من أعلى الحافة باتجاه السهل الساحلي على شكل خوانق ضيقة شديدة الانحدار.

وقالت: كثرت احتمالات النشأة الجيولوجية لمنطقة مرتفعات جال الزور ومن الآراء المحببة هي النشأة البنائية أو التكتونية الناتجة عن انكسار أو (صدع) تعرضت له المنطقة، أو إلى فعل عوامل التعرية والتي تستمر في تشكل هذا المعلم لتعطي الكثير من الأشكال الجميلة، ويطل على السهول الساحلية والرواسب المفككة من الرمال الشاطئية والطين والغرين ورواسب السبخات، والرواسب المتماسكة مثل الحجر الجيري البطروخي والأحجار الرملية والأصداف المتماسكة، فيعطي إحساس غريب يشمل البر والبحر.

وأشارت إلى أنه من الناحية البحرية يتكون السهل الساحلي من الصخور المفتتة الصغيرة والرواسب الرملية التي نقلتها كل من الأودية المنحدرة من جال الزور والرياح من المناطق الصحراوية من شمال وشمال غرب البلاد، مؤكدة أن من أبرز الرواسب الناعمة التي حملتها الرياح تشكلت مورفولوجية جميلة الإرساب الريحي حول النباتات مكونة النباك والكثيبات الرملية، مبينة تنتشر السبخات الساحلية الرطبة والجافة التي توجد أعلى خط المد العالي مباشرة، كما في منطقة الخويسات وكاظمة وبعض مناطق سهل البطانة وغضى والمحرقة ومديرة وبحرة ومغيرة.

وذكرت: ونزولا الى منطقة البحر الرطبة التي تشكل مسطحات المد والجزر التي تمثل أقل أجزاء السهل الساحلي انخفاضا، تتشكل التجمعات الطينية الرطبة ذات الخطورة العالية، حيث تغرق بالمياه ويصعب حينها المشي عليها وتتفاوت هذا المسطحات بالمساحة من مكان إلى آخر، حيث تصل إلى حوالي 50 مترا عند كاظمة وأكثر من 5 كم عند البحرة وقلبان مغيرة حسب بعض المراجع.

وعن مرتفعات جال الزور وما حولها مما يعتبر بيئة برية، قالت: يغطي الأرض أنواع من الرواسب السطحية التي كونتها الأودية والسيول والرياح والأمواج، وتتمثل هذه الرواسب في الرواسب الفيضية الناعمة التي كونتها السيول وهي عبارة عن خليط من الرمال والطين التي تتجمع في الأجزاء المنخفضة من سطح الكويت أما الرواسب الخشنة فتتمثل في رواسب الدبدبة الحصوية التي نقلها وادي الباطن إلى أرض الكويت في العصور السابقة أثناء الفترات المطيرة.

وذكرت: بالإضافة الى رواسب الدبدبة المتميزة والتي تكونت في أثناء العصر البليوستوسيني عندما كان المناخ أكثر مطرا، بالحصى والحصباء مختلفة الأحجام والصخور النارية والمتحولة والرواسب الناعمة المختلطة كالطين والغرين والجبس والرمال مختلفة الأحجام. تتشكل تلك الرواسب في صخور الكونلجوميرات نتيجة التحامها برواسب كربونات الكالسيوم.

وأشارت إلى أن هناك الكثير من الأشكال الترسيبية المميزة التي شكلتها الرياح وتتمثل في الكثبان الرملية والنباك والفرشات والتموجات الرملية، بالإضافة الى رواسب العصر الحديث كحطام الصخور عند المستويات الهابطة من الحافة والرواسب الساحلية المختلفة، مضيفة: تشمل هذا المنطقة اهتمام الزوار في فترات التخييم وتنال نصيبها من إهمال الزوار والمخيمات فتجد الأرض محملة ببقايا النفايات البلاستيكية المعمرة التي تعيش لسنوات في البيئة البرية ويمكن ملاحظتها في جميع المناطق وتظهر في شكلها اللامع كأكياس البلاستيك وقناني المياه البلاستيكية وغيرها من بقايا النفايات الاستهلاكية التي يظهر أجزاء منها وأجزاء أخرى مدفونة تحت الرواسب الرملية لتصبح جزءا من طبقات التربة لتبقى بها سنوات طويلة وتشكل جزءا من البيئة وتؤثر عليها.

وأكدت ان أهم ما يدعو للالتفات هي عملية تخصيص منطقة جال الزور إلى منطقة محمية حيث المحافظة على الخصائص الطبيعية البارزة المحددة والتنوع البيولوجي والموائل المرتبطة بها، وحمايتها لكونها مهمة للأبحاث العلمية المرتبطة بعمر الصخور والطبيعة الترسيبية لها ودراسة حالة المناخ والتغيرات المناخية في العالم وارتباطها بشكل كبير بتذبذب منسوب مياه البحر وحالة الطقس.

وأشارت إلى أن عملية تخصيص منطقة جال الزور جيوبارك تهدف إلى مجموعة من الأهداف المتنوعة، ومنها توفير حماية التنوع البيولوجي في المناظر الطبيعية أو المناظر البرية والبحرية التي خضعت لتغييرات رئيسة بخلاف ذلك، وحماية الموقع حماية طبيعية محددة ذات قيمة ثقافية وتاريخية وأثرية وثقافية تقليدية للموقع، والاستخدامات العلمية والبحثية والتعليمية، والرواج للسياحة البيئية في المنطقة.

زيارات دورية

تعد جال الزور ذات اهمية بالنسبة لطلبة تخصص الجيولوجيا في جامعة الكويت، حيث يتم تنظيم زيارات دورية الى هذه المنطقة لدراسة طبيعة صخورها، فضلا عن زيارات الوفود العالمية لهذا المكان الواقع شمال الكويت.

نداء الجيولوجيين

اطلق المهتمون بالجيولوجيا نداء اخيرا لحماية جال الزور على اعتبار انها تسجل منذ سنوات مؤشرات متراجعة نتيجة تلوث البحر والهواء وتصحر عصف بترابها، وتحت وطأة الانشطة البشرية وغياب الوعي يتم استنزاف الثروات الطبيعية للبلاد.

وطالبوا بوقف التعديات العشوائية التي تشهدها منطقة جال الزور الاثرية والنادرة، حيث تحولت المنطقة الواقعة شمال جون الكويت الى مكب للنفايات بصورة عشوائية، ولا يستبعد ان يتم طمر هذا المعلم الجيولوجي بالنفايات بعد فترة من الزمن كما حدث لمردم القرين وجليب الشيوخ وغيرهما، لتكون شاهداً آخر على اهمال الجهات المعنية وغياب المتابعة والتخطيط في البلاد.

وحذروا من استمرار التعديات البيئية على جال الزور وما يتسبب به من تلوث للتربة والمياه الجوفية وبحر الدوحة القريب من المنطقة ذات المنحدرات الحادة التي تسهل جريان الملوثات الى البحر مباشرة بعد هطول الامطار، فضلاً عن وصول عصارة المخلفات المجهولة المصدر الى المياه الجوفية.

معلم طبوغرافي

تقع منطقة جال الزور شمال جون الكويت، وتعتبر أحد أهم المظاهر الطبوغرافية والجيولوجية في البلاد، ويصل ارتفاع الجال الى حوالي 150م فوق سطح البحر وينحدر بميل عال جدا يكاد أن يكون بزاوية قائمة عن سطح الأرض، ويمتد طوله لمسافة 60 كلم من منطقة الأطراف غرباً إلى منطقة الصبية شرقاً.

وتعتبر منطقة جال الزور معلم طبوغرافي يتميز بطبيعة صخرية هي الوحيدة في البلاد، فضلاً عن الأسباب الجيولوجية أو عمليات التعرية التي جعلت منها منطقة جذب لدراسات جيولوجية خاصة بمنطقة تصعب أن تجد مثل هذه المكاشف الصخرية، حيث إن معظم الطبقات الصخرية في الكويت تتواجد تحت سطح الأرض.

ولهذا فإن هذه المنطقة تعتبر من أهم المناطق الجيولوجية بالكويت للدراسة وعمل الأبحاث، حيث تحتوي على صخور رملية تشبه صخور خزانات البترول تحت سطح الأرض، وان وجود مثل هذه الصخور في مكان مكشوف دون الحاجة الى الحفر بباطن الارض يوفر على الدولة مبالغ مالية، حيث يسهل على العلماء دراسة الصخور ومعرفة التكوينات النفطية وامتدادها.

