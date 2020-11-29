خلجان النرويج .. جمال مُبهر وشمس منتصف الليل

Sunday النهار

تتميز النرويج بالطبيعة الساحرة والمبهرة وبخلجانها المائية ، فهي من أغنى الدول الزاخرة بالمناظر الطبيعية الخلابة، خصوصا في منطقة الجزء الشمالي الغربي منها، حيث تتحول النرويج إلى لوحات طبيعية فنية لا دخل للإنسان في صنعها وتأخذك بخيالك بعيدا، بما تتمتع به من سحر خاطف لقلوب زوارها يجعلك تنتظر زيارتها مرة ثانية.

رحلتي الى النرويج التي تقع في الجزء الغربي من شبه الجزيرة الإسكندنافية انطلقت من باخرة سياحية جميلة ترسو في ميناء سَاوثهامْبتون بالجنوب البريطاني في اجواء اكثر من رائعة حيث تستغرق الرحلة ما يقارب من الاسبوع، فهي تسير عادة بالليل وتتوقف بالنهار عند الاماكن السياحية وما اكثرها في هذه الرحلة الخلابة وسط الخلجان والطبيعة الساحرة.

والنهج المتبع في الرحلة البحرية هو الدخول للخليج والاستمتاع برؤية المياة والشلالات والجبال الخضراء والبيضاء، ثم التوجه من خليج لاخر حيث تسمي تلك الخلجان بـ الفيورد التي تتدفق خلالها المياه وسط الجبال بشكل غاية في الجمال حيث وهب الله النرويج طبيعة أخاذة وجعل البحر يمتد كأذرع طبيعية داخل أراضيها عبر تلك الفيوردات ويبلغ طول بعضها 200 كلم وعمقها أكثر من 1000 متر وتمتد بين صخور جبلية شاهقة.

ظواهر نادرة

ومن اجمل المشاهد التي رأيتها خلال زيارتي للنرويج هي شمس منتصف الليل التي تعد من الظواهر الطبيعية النادرة، حيث تبقى الشمس ساطعة حتى منتصف الليل في الفترة الممتدة من شهر مايو حتى نهاية الصيف، يقابل ذلك بالطبع امتداد الليل الى اكثر من 20 ساعة في شتاء النرويج القارس البرودة. وقد صنفت جمعية ناشونال جيوغرافيك الفيوردات او الخلجان النرويجية الخلابة على انها مصدر الجذب السياحي الاعلي في العالم ، حيث تعد النرويج البلد الاول من حيث عدد الفيوردات الموجودة فيها ولكل فيورد طابع خاص به بمشاهده الساحرة والفريدة عالمياً.

وتحتل النرويج بطبيعتها الساحرة المركز الثاني في العالم في الاداء البيئي ، كما تضم شلال لانجفوسن الذي يعتبر احد اجمل الشلالات في العالم ويقع في غرب النرويج، وتنحدر المياه من ارتفاع يبلغ حوالي 600 متر.

سحر النرويج

ومن أجمل الاماكن التي تسحر الزائرين بجمالها في النرويج خليج نوردفيورد الذي يقع في الغرب، وبه الكثير من المواقع والأماكن التاريخية وبه العديد من الأنشطة الترفيهية والكثير من السياح يأخذون رحلة بحرية بالقارب حول المضيق البحري، كما ان بعض السياح يمكنهم الصيد وركوب القوارب السريعة والتزلج في المياه وممارسة رياضة التجديف، وفي فصل الشتاء السياح يقومون بالتزلج على الجليد في البحار والأنهار الجليدية، ويحتوي على العديد من الحدائق والغابات والمناظر الطبيعية الرائعة والخلابة ومشاهدة الشلالات الطبيعية.

ويعتبر مضيق هاردانجر ثالث أكبر مضيق بحري في العالم وبه شارع يحمل نفس اسم المضيق ويطلق عليه بستان النرويج بسبب وجود أشجار الفاكهة الملونة والحدائق على جانبي الطريق كما ان الكثير من السياح يذهبون في شهر مايو لمشاهدة أزهار الأشجار مثل التفاح والخوخ والكرز والكمثرى وممارسة رياضة التجديف وركوب الدراجات والتنزه لمشاهدة الشلالات الطبيعية والاستمتاع بالطبيعة الساحرة.

صخرة المنبر

كما يجذب مضيق ليسيفورد سنوياً حوالي 300 ألف زائر على الرغم من صغر حجم المضيق بجانب المضايق الأخرى الموجودة في النرويج ويوجد في المضيق صخرة المنبر وهي على قمة هضبة مسطحة واسعة وتمتد لأكثر من 600 متر في السماء المفتوحة كما يحتوي المضيق على العديد من الجبال الرائعة في المنظر والتي تجذب السياح إليها لالتقاط الصور الفوتوغرافية وتسلق الصخور ومشاهدة بعض المباني الأثرية والتي تعود تاريخها إلى 500 عام قبل الميلاد.

ويعتبر سوجنيفيوردن اكبر مضيق في النرويج و هناك العديد من الخيارات عند زيارة المضيق مثل مشاهدة معالم المدينة التاريخية والتعرف على قرية فايكنغ ومشاهدة كهوف وايت ماجيك كما يمكنك ركوب واحدة من افضل السكك الحديدية في العالم ومشاهدة الجبال المغطاة بالثلوج ومشاهدة العديد من شلالات المياه الطبيعية والمشي لمسافات طويلة للتعرف على المناظر الطبيعية والخلابة.

