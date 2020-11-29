النرويج والكويت

Sunday النهار

في السبعينيات ومع ارتفاع اسعار النفط عقب الحظر النفطي العربي ضد الدول الغربية بدأت النرويج في استخراج النفط والغاز من بحر الشمال رغم ارتفاع كلفة الاستخراج ، وبدأت معها شراكة ما يسمى بـ البترو دولار ،وقد قام المسؤولون الاقتصاديون من النرويج بزيارة الكويت للتعلم من تجربة الصندوق السيادي الكويتي وصندوق الاجيال القادمة وقرروا القيام تكرار التجربة الكويتية مع فارق انهم لم يريدون ادخال النفط ضمن الميزانية العامة للدولة كي لا يعتاد الشعب على الكسل والاعتماد فى كل شيء على الدولة ، ولذا اصبح لديهم اكبر صندوق سيادي في العالم، وتتم الاستعانة به فقط لسد العجز في الميزانية العامة فقط دون ادخاله ضمن الميزانية التي مازالت تعتمد على الصناعة والزراعة والتصدير والضرائب، حتى ان سعر لتر الوقود في النرويج يقارب 800 فلس كويتي.

وتبنت النرويج منذ اعوام قليلة مشروع الوقود البيئي للسيارات ، حيث تعتمد النرويج مع النفط سياسة مختلفة عن السياسية الكويتية حيث يتم استخراج اكبر كمية من النفط وبيعه وتحويل عوائده الى اسهم واستثمارات عالمية ذات عوائد مالية مجزية حيث يرون ان هذا افضل من بقاء النفط والغاز تحت الارض، خاصة انه قد يأتي اليوم الذي قد لا يحتاجه العالم فيصبح ذا غير فائدة بعكس الاستثمارات المستدامة.

