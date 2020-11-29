السدو.. خيوط تنسج ذاكرة التاريخ والتراث

Sunday النهار



يعد بيت السدو وجهة سياحية فريدة بكل المقاييس ومعلما تراثيا أصيلا واحدى ابرز المحطات الثقافية في الكويت لتكون شاهداً حياً يعكس العناصر الفنية والثقافية في فن العمارة، ويحكي جوانب مهمة من التاريخ الثقافي والاجتماعي للكويت، ومركز جذب لعشاق التراث والحرف اليدوية التقليدية للكويتيين والمقيمين والاجانب.

وقد أنشئ البيت بدايات الـقرن الـ 19، وقد بني البيت من الطين في عام 1936 في منطقة القبلة، التي تطل على شارع الخليج العربي على مساحة 1061.5 مترا مربعا، وكان في ذلك الحين الطين هو الوسيلة الوحيدة التي يتم الاستعانه بها في البناء، وبعد مرور عدة سنوات، قام العم المرحوم باذن الله يوسف المرزوق بشراء هذا البيت، وأعاد بناءه من جديد خلال فترة زمنية قليلة، ليكون أول بيت تم بناؤه من مادة الأسمنت المسلح بداخل دولة الكويت بالكامل علي الطراز الكويتي التقليدي.

و قام يوسف المرزوق ببيع البيت الى شيرين بهبهاني، والذي اجرى العديد التعديلات على هذا البيت ليضفي عليه لمسة جمالية خلابة تؤسر القلوب وتخطف العيون آنذاك، وبمرور السنوات، تم استملاك البيت من قبل الدولة عام 1960 والتي أجريت أيضاً بعض التعديلات الجوهرية على هذا البيت، وقامت بترميمه، وذلك في اطار الحملة التي كانت تقوم بها آنذاك من أجل الحفاظ على المباني القديمة ذات الطابع الأثري، ويتبع الان المجلس الوطني للثقافة والفنون والاداب الذي تولى مهمة ترميم وتأهيل هذا المبنى ليصبح واجهة فنية وحضارية للبلاد.

أما في عام 1979 تم تأسيس بيت السدو ليصبح أحد المباني التراثية التي تأسست للحفاظ على صناعة السدو التقليدية ليكون بيت تراث النسيج التقليدي التي اشتهرت بها دولة الكويت قديماً، وفي عام 2006 تم ترميم المبني ليستمر في دوره الحضاري في المحافظة والتعريف بتراث النسيج من البادية الى المدينة.

وقد صمم البيت على الطراز الكويتي القديم متأثراً بالعمارة الاسلامية والهندية، ويتكون من أربع ساحات (أحواش) وهي حوش الديوانية وحوش الضيوف وحوش المطبخ وحوش الحريم، بالاضافة الى 15 غرفة واهم ما يميزه ابوابه ونوافذه وخزائنه الخشبية ذات النقوش الفنية الجميلة وكذلك فتحات الباكدير الموزعة علي جهاته المختلفة.

وتقول صبيحة الحنو الموظفة الادارية في بيت السدو لـ النهار ان الهدف من تأسيس بيت السدو هو الحفاظ على صناعة السدو التقليدية من نسيج وحياكة الصوف وصناعة الخيام وبيوت الشعروالنسيج التقليدي في الكويت وتوثيقه للأجيال القادمة، ومحافظا ومعرفا بنواحي مضيئة من التراث والتاريخ الاجتماعي في الكويت ومكملا جهوده في صون الهوية التقافية وتشجيع التعبير الفني الابداعي المعاصر، تعزيز تقاليد وقيم العمل اليدوي ومعاني الابداع والابتكار، تقديم البرامج التعليمية وورش العمل الخاصة بالحياكة والنسيج، تجهيز أرشيف خاص بالتصاميم والنقوش التقليدية للباحثين والفنانين، تطوير الحرف اليدوية التقليدية وتسويق الانتاج الفني المتعلق بها، وتوفير الاطار المريح والحضاري للزائرين للتعرف والاستمتاع بالتراث الفني الكويتي وتقديره.

وذكرت ان البيت ينقسم الى خمس عشرة غرفة تتوزع ما بين ديوان للاستقبال ومكاتب للادارة وصالات عروض ودكان الفنون والحرف وورش حياكة السدو، ومعرض (قصة الحياكة).

واضافت الحنو ان بيت السدو اكتسب شهرة وشعبية كبيرة ليس فقط على مستوى الكويت فحسب، انما أيضاً على الصعيد العربي والدولي، ويأتي اليه الزوار من جميع أنحاء العالم باعتباره صورة مجسدة للنظام المعماري الكويتي التقليدي بشكله الجمالي الذي يليق باحتضان حرفة السدو التي عبرت على مدى قرون عن نمط الحياة لسكان المنطقة في الكويت والخليج العربي، واكتسب البيت شهرة كبيرة مع استضافته للعديد من الفاعليات والمهرجانات والمعارض بشكل دوري في بيت السدو، فضلاً عن بعض الدورات التدريبية الأخرى في العديد من المجالات.

وزادت الحنو انه تم تنظيم 3 برامج تدريبية وورش فنية وتعليمية للكبار والاطفال في النسيج وستديو سدي وبرنامج سدي بمشاركة عدد من الفنانين والمبدعين من الذين يستحون اعمالهم الفنية من فن السدو، لافته الى سدي هو برنامج طموح تتبناة جمعية السدو برعاية الرئيسة الفخرية لجمعية السدو الحرفية الشيخة ألطاف سالم العلي بهدف تشجيع الابداع والابتكار في فنون النسيج والتصميم وساهم في ذلك ان بيت السدو يحتوي على قصص مختلفة مثل 3 قصص في ان واحد وهي قصة تاريخ اجتماعي وقصة معمار تقليدي وقصة محافظة على تراث.

واشارت الحنو الى ان الرئيسة الفخرية لبيت السدو الشيخة ألطاف سالم العلي بذلت جهوداً كبيرة وواضحة في تأكيد وتأصيل فائدة واهمية العمل اليدوي وخصوصا فن السدو الذي يشكل هوية وطنية وشعبية ويعزز من الثقة بالموروث الشعبي من خلال ربط الماضي بالحاضر.

واضافت الحنو ان بيت السدو يعد من المباني القليلة المتبقية من حقبة الكويت قبل النفط، ويمتاز بالجمع بين أسلوب العمارة الكويتية التقليدية من حيث التصميم وفن العمارة الهندية من حيث الزخارف المنفذة على الأبواب والشبابيك، وهوأول منزل خاص بني من مادة الاسمنت والكونكريت المسلح في الكويت.

تراث أهل البادية

ارشيف بيت السدو يضم أهم العناصر والرموز الفنية الخاصة بالمنسوجات التقليدية التي تسهم في اثراء الاستلهام والابداع الفني لجميع الدارسين والمهتمين في التراث الشعبي، برامج تدريبية وورش عمل خاصة بالنسيج والحياكة التقليدية والحديثة، وتوفير الاطار المريح والحضاري للزائرين للتعرف والاستمتاع بالتراث الفني الكويتي وتقديره فضلا عن توفير أرشيف خاص بالتصاميم والنقوش التقليدية للباحثين والفنانين والمهتمين بفن تراث اهل البادية.

مجلس جمعية السدو

يترأس مجلس ادارة جمعية السدو التعاونية الحرفية من الشيخة بيبي دعيج الصباح، مسيرة هجيج العنزي نائب رئيس، نوال العطيه أمين الصندوق، ابتسام الرجيب امين السر، وعضوية كل من نوال البكر، د. زينب الابراهيم، ريم الوقيان، نهى المنصور، وفاطمة البلوشي.

دكان الفنون

يضم بيت السدو دكان الفنون الذي يعرض نماذج مختلفة من المنتجات والحرف اليدوية التقليدية بأصالتها الفنية والحديثة بخطوطها لمن يرغب في شرائها من حقائب يدوية وملابس وقطع أثاث وغيرها والمردود يعود الى الناسجات والمساهمات الذين يملكن أسهما في الجمعية وتذهب جميع أرباح المبيعات اليهن.

الدعم الغائب

رغم الابهار والجمال الذي يلاحقك خلال زيارتك لـبيت السدو الا انه يفتقد الاهتمام والمساندة الكافية سواء من الدولة او القطاع الخاص لرعاية وتعزيز هذا الفن التقليدي الذي يعود لمئات السنين والذي يحكي جوانب مهمة من التراث الثقافي والهوية الوطنية الاصيلة كما يعمل ويجتهد القائمون على هذا المشروع على تطوير اطاره الفني ووظائفه النفعية نحو التجديد والمعاصرة.

قصة البشوت

ضم بيت السدو صالة (قصة الحياكة) حيث يتم عرض أنواع البشوت المختلفة ليتعرف عليها الزائر وللمحافظة عليها في نفس الوقت كقطع تراثية ثمينة خاصة ان هناك انواعا مختلفة من البشوت ومنها (برقة) وهو البشت المتميز بألوانه وخفته و(البرة) وهو نوع من أنواع البشوت التي كانت تستخدم شتاء للتدفئة و(النجفي) ويتميز بنسيجه الخشن والذي كان يجلب من منطقة النجف.

كما ان الصالة تعرض ايضا عباية نسائية قديمة كانت ترتديها العروس قديما في ليلة زفافها وهي عبارة عن عباءة منسوجة من اللون الأسود وخيوط (الزري) الذهبية بالاضافة الى عرض مجموعة من الأدوات المستخدمة لصناعة البشوت.

