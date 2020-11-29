«برغر & لوبستر».. بصمة متميزة في الديرة

Sunday النهار

يمثل مطعم برغر & لوبستر بصمة متميزة في قلب العاصمة كونه يحمل الكثير من المميزات التي قلما تتوافر في مطاعم متماثلة سواء في الأطباق المتميزة التي تقدم للزبائن او خدمات ما بعد البيع.

وتمكن المطعم من خلال خدماته المتعددة والمتميزة التي يتم تقديمها من جذب العديد من الزبائن من مختلف الأعمار.

حول المطعم وما يقدمه من اطباق متميزة ؛ تحدث لـ«النهار» من ادارة التسويق في مطعم برغر & لوبستر محمد الادهمي الذي أشار الى ان اهم وجبات المطعم هو اللوبستر او ام الربيان ؛ حيث إنه يتم صيده واستيراده من كندا ويقدم للزبائن حسب اختيارهم من الحوض المخصص داخل المطعم. ويتم اصطياده من المحيط وليس من المزارع.

ويقدم المطعم جميع اطباقه طازجة ويتم تحضيرها في المطعم. وأضاف من الاطباق التي يتميز بها المطعم اللوبستر رول الذي يحضر من خبز البريوش الطازج المحشو بلحم اللوبستر والصلصة الخاصة والتي تقدم مع السلطة الخضراء والبطاطا المقلية.

وقد تأسس المطعم في العاصمة البريطانية لندن في عام 2011. كما تم افتتاحه في الكويت في شهر نوفمبر عام 2015. وبين الأدهمي ان الافتتاح كان في مجمع الافنيوز في البداية ؛ ثم انتقل بعد ذلك الى منطقة شرق.

وأوضح ان ادارة المطعم لديها اهتمام كبير بقطاع التوصيل ؛ قائلا نستهدف الوصول لزبائننا عن طريق التوصيل او التطبيقات الالكترونية بشكل سهل وبسيط في اي منطقة بالكويت.

واستدرك الأدهمي قائلا: إن موظفي المطعم على درجة عالية من التدريب والتأهيل وهم قادرون على تحقيق أعلى درجة من الكفاءة لخدمة الزبائن.

