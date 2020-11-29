Sunday النهار

بيت غنيمة ذاكرة وطن تملأ عيون المكان! بهذه الجملة الابداعية يعرف الشاب المبادر ثامر الديحاني مطعم بيت غنيمة، مشيرا الى أن كل زاوية فيه تحكي ذاكرة وطن، بدءا من الأواني التي تقدم فيه أطعمته الخفيفة المرتبطة في معظمها بالتراث الكويتي، وانتهاء بالكراسي التي يجلس عليها رواد المطعم.

ويشير الديحاني الى أن فكرة مطعمه تعتمد على امتاع البصر بعبق الماضي وذكرياته، قائلا ان رواد مطعمه الكائن في قلب ساحة الصفاة يستمتعون بذاكرة البصر أكثر من الأطعمة والمشروبات التي يتناولونها. ويضيف ان الألوان التي اختارها لمطعمه تعكس طعم البهجة والسرور، كما تعكس الترحيب بالعملاء من مختلف الأعمار والجنسيات.

وبين أنه قام بتجميع كل زاوية ولوحة فنية من أسواق التراث في الكويت، كونه شغوفا بتاريخ الفنون وارتباطها بواقع المجتمع الكويتي. والزائر لمطعم بيت غنيمة يشعر وكأن تاريخ الكويت ترويه الصور، كون الصورة أبلغ من ألف كلمة. ولم يكن أمامنا سوى الاندهاش لتطويع الديحاني كل الصور واللوحات الفنية التراثية التي وظفها بشكل أكثر من رائع أمام رواد مطعمه.

وعن الوجبات المقدمة للزبائن، قال الديحاني قمنا بالافتتاح قبل تفشي فيروس كورونا، وبسبب الأزمة وتداعياتها، فقد اكتفينا بتقديم الوجبات الخفيفة مع المشروبات، مضيفا لدي خطة توسع في تقديم الوجبات للزبائن في المستقبل مع العودة الكاملة للحياة مرة أخرى. وأوضح الديحاني أن رواد مطعمه لا يأتون لتناول الأطعمة بقدر ما يحبون أن يشاهدوا تاريخ الكويت في المسلسلات والفنون والأدوات التي تم استعمالها.

وعن سر تسمية بيت غنيمة بهذا الاسم، أوضح الديحاني أن بيت غنيمة حكاية امرأة عاشت طفولتها في زمن ما قبل النفط بين جدران ما عادت هنا وفرجان أصبحت أثرا بعد عين، حيث شهدت قسوة الحياة وشظف العيش والجوع لا يسكته سوى قاع المجهول. ويقول الديحاني ان ربط بيت غنيمة بالماضي وجد محبين كثر من أهل الكويت، والذين كانت تساؤلاتهم الكبيرة والصغيرة محل تقدير، مضيفا ان مئات المتابعين لحساب بيت غنيمة على موقع التواصل الانستغرام دليل اعجاب كبير بالفكرة وأهدافها وقدرتها على الوصول الى قلوب الناس. ويأمل الديحاني انتشار فكرته في أكثر من موقع داخل الكويت وأن يكون هناك أكثر من بيت غنيمة لرواية ذاكرة الوطن أمام الكبار والصغار، وأن تكون المطاعم والكافيهات ليست وسيلة للترفيه والمتعة فقط، بل أن تكون وسيلة لتعليم الصغار والكبار حب الوطن. وأضاف: أسعى لتجميع كل ما هو مرتبط بالأصالة والتراث من مختلف دول العالم، وأقوم بتوظيف كل لوحة فنية على قدر المستطاع لتكون ذاكرة تروي حكاية وطن.

