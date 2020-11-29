الرائدات العربيات.. أسماء منسية لمن رفضن الاستسلام المستحيل

Sunday النهار

تعمل الأحداث التاريخية والتطورات المتلاحقة على طمر بدايات ملفتة كانت في وقتها أحداثا استثنائية تحت ركام اليوميات والاعتياد. نشاهد ونسمع يوميا عن قاضيات وبرلمانيات وعسكريات في معظم الدول العربية، غير أن هذا المشهد «الطبيعي» لم يكن كذلك في بواكيره إذ إن الأمر احتاج إلى شجاعة استثنائية من قبل نسوة رائدت قررن اقتحام مجالات كانت آنذاك تبدو كضرب من المستحيل ونجحن في كسر طوق الاعتياد الاجتماعي على «ذكورة» بعض الوظائف والاعمال المؤثرة .

وهنا بعض النماذج الكثيرة للاعجاب من أول ضابط حربي تركت رفاهية العيش في الارستقراطية الدمشقية لتشارك في معركة ضد الجيش الفرنسي إلى أول قاضية شقت طريقها بين بلدين وصولا الى أول برلمانية عاشت بقية حياتها بين السجن والمنفى.

«جان دارك» سورية .. نازك العابد أول امرأة ضابط

في عام 1920 على مشارف دمشق سارت نازك العابد بين الجرحى والقذائف في معركة ميسلون الشهيرة لتطمئن عليهم وتداويهم وتشرف على مسعفي «النجمة الحمراء» وهي تراقب سير المعركة محاولة منع الفرنسيين من دخول العاصمة السورية التي ستغادرها بعد سنوات لن تعود إليها إلا بعد الاستقلال وُلدت نازك عام 1898 لعائلة ثرية، فوالدها مصطفى العابد، أرستقراطي مكلف بالشؤون الإدارية في كيريك (وسط تركيا حاليا) والمبعوث الى الموصل في عهد السلطان عبد الحميد الثاني؛ لذا تلقت تعليما جيدا بعدة لغات في المدارس التركية والأميركية والفرنسية والألمانية، وأتيح لها الدراسة في الجامعة، في اختراق اجتماعي نادر آنذاك.

درست نازك اللغة الفرنسية في مدرسة الراهبات في الصالحية بدمشق، وتعلمت مبادئ الإنكليزية والألمانية بجهودها الخاصة، واهتمت بفنون التصوير وعزف البيانو والتمريض والإسعاف، ودافعت عن الحريات المدنية. وتحت اسم مستعار كتبت نازك مقالات تدعو إلى منح المرأة حق التصويت وناضلت في سبيل ذلك للمسارعة في فكّ القيود عنها، ونشرتها في مجلات عديدة منها «لسان العرب» ومجلة صديقتها ماري عجمي «العروس» وشاركت العابد في تأسيس فرع للصليب الأحمر الدولي في سورية باسم جمعية «النجمة الحمراء» والتي تحولت إلى الهلال الأحمر السوري.عينها الملك فيصل مستشارة غير رسمية وبعد تخلّيه عن عرش سورية واستعداد الفرنسيين لدخول دمشق رفضت تسليمها من دون قتال فخرجت مع وزير الحربية يوسف العظمة إلى ميسلون حيث تردد ان العظمة قضى بين يديها خلال المعركة التي انتهت باحتلال دمشق. حصلت نازك على رتبة عسكرية فخرية، برتبة نقيب شرف فصارت أول سورية وعربية تنال رتبة عسكرية. ووصفتها المقالات بعد المعركة بأنها «سيف دمشق» و«جان دارك السورية».

مصرية في محاكم دمشق .. إنصاف البرعي أول قاضية عربية

تشير أغلب المصادر والمراجع التاريخية إلى أن العراقية زكية إسماعيل حقي هي أول قاضية في العالم العربي، بعد تعيينها قاضية شرعية في العراق، في 9 فبراير في العام 1959، وهو أمر يبدو متسقًا مع ما عُرِف عن العراق في نهاية الخمسينيات من تقدم في مجال دعم النساء وتمكينهن، فالعراق هو أول بلد عربي يُمكّن المرأة من موقع الوزير في الحكومة في العام 1959. لكن أرشيف مجلة «المصور» المصرية يدحض الاعتقاد بأن زكية حقي هي أول قاضية في المنطقة إذ يبدو أن هناك من سبقتها إلى هذا المنصب في العالم العربي، وهي المصرية إنصاف البُرعي التي أضحت قاضية في العام 1958.

وحسب منشور «المصور» في عددها الصادر بتاريخ 14 نوفمبر من العام 1958، فإن المحامية إنصاف البُرعي هي أول امرأة في العالم العربي تتقلد منصب القاضية، بعد أن تقدمت في العام نفسه بطلب إلى مجلس القضاء الأعلى لتعيينها كقاضية في الجمهورية العربية المتحدة (مصر وسورية إبان الوحدة التي أعلِنَت في الـ22 من فبراير في العام 1958) وقد وافق المجلس على تعيينها في محاكم الأحداث في سورية وهي المحاكم المختصة بالنظر في قضايا الأحداث القاصرين، أي من هم دون الثامنة عشرة. وتخرجت البرعي من كلية الحقوق بجامعة القاهرة عام 1955، وشاركت في المؤتمر الثاني للمحامين العرب الذي انعقد في القاهرة في شهر مارس من العام 1956، وتعرّفت خلاله إلى المحامي السوري سليم عقيل الذي تزوجته لاحقًا وانتقلت معه إلى سورية، حيث عملت كمحامية هناك.

والملفت انه بعد البُرعي لم تشهد مصر تعيين قاضية أخرى إلا في العام 2003 وهي المستشارة تهاني الجبالي. أما في سورية، فقد كانت المحامية غادة مراد كاول قاضية في البلاد لعام 1975 ومراد ايضا هي أول امرأة تتولى منصب النائب العام في سورية والعالم العربي.

البرلمان والسجن... السودانية فاطمة أحمد إبراهيم أول «نائبة» عربية

كانت فاطمة احمد ابراهيم احدى أشهر النساء بالحركة الشيوعية في السودان، وأول سيدة تنتخب عضوا برلمان في الشرق الأوسط عام 1965. ولدت فاطمة في الخرطوم عام 1932 من أبوين متعلمين، كان جدها لأبيها قاضيا في عهد المهدي قبل الاستعمار، وكان جدها لأمها نائبا له، وكلاهما متعلم ومتدين. عام 1966 تزوجت فاطمة أحمد إبراهيم من النقابي الشفيع أحمد الشيخ الذي كان مدافعا صلبا عن حقوق العمال وسجن في عهد الانتداب البريطاني ونظام عبود العسكري، ووصل إلى منصب نائب رئيس اتحاد عمال العالم وكان أحد أبرز قيادات الحزب الشيوعي السوداني. وخلافا لما هو سائد، قرر الشفيع وفاطمة أن يكون زفافهما شعبيا محاربا عادات البذخ.

بدأ اهتمامها بالعمل الحقوقي منذ المرحلة الثانوية حيث انتبهت إلى وضعية المرأة، وكانت من الدفعة الأولى التي قادت أول إضراب عرفته مدارس البنات في السودان. ومستفيدة من بيئة نشأتها وسط أسرة مثقفة، سعت إلى تغيير الواقع. ومن هنا جاءت فكرة إنشاء الاتحاد النسائي. عام 1952. انضمت للحزب الشيوعي عام 1954 . وفي ظل الحكم المدني بعد 1964، انتخبت فاطمة أحمد إبراهيم عضوا في البرلمان السوداني، وبذلك تكون أول نائبة برلمانية سودانية. وبعد فشل انقلاب 1971 الذي قاده هاشم العطا مع مجموعة من الشيوعيين ضد نظام جعفر النميري، أعدم زوج فاطمة في حين وضعت هي في الإقامة الجبرية لمدة عامين ونصف العام وكانت تعتقل من وقت لآخر هي أول مرة في تاريخ السودان التي تسجن فيها باتهامات سياسية. وعند اعتقالها أعلن النميري بكل وسائل الإعلام «لقد تم اعتقال هذه المرأة أم لسان طويل».

اضطرت لمغادرة البلاد عام 1990 وعادت عام 2006 بعد الاتفاق الذي تم بين التجمع الوطني الديموقراطي المعارض والحكومة السودانية عام 2005. وتوفيت فاطمة أحمد إبراهيم في 12 أغسطس 2017 بالعاصمة البريطانية لندن.

