لطفية النادي.. أحلام الأرض تحلِّق في السماء

Sunday النهار

تمثل لطفية النادي حالة خاصة في مسار تغير المفاهيم السائدة عن قدرات المرأة وكسر قوالب «وظائف الرجال». وستظل النادي التي توفيت عام 2002، في ذاكرة الناس باعتبارها الرائدة التي آمنت بقدراتها على الارض وفي السماء. وفتحت الأبواب أمام نساء العالم العربي لدخول عالم الطيران. وشجعتهن على الإيمان بفكرة أنهن يستطعن العمل مثل الرجل تماماً. فمن هذه المرأة الملهمة؟

ولدت لطفية النادي في القاهرة في 29 أكتوبر 1907 لأب يعمل في المطبعة الأميرية وأم متفتحة تحلم بمستقبل أفضل لابنتها. وشغفت لطفية منذ طفولتها بفكرة الطيران، رغم عدم وجود مطار في القاهرة في ذلك الوقت. وبعد إنهاء دراستها الأساسية كان من المتوقع أن تتزوج لطفية وتصبح ربة منزل حسب السائد في ذلك العصر. لكن مقالا عن مدرسة للطيران تم افتتاحها حديثاً في القاهرة وقع بين يديها غير كل شيء بعد ان عزمت على الالتحاق بهذه المدرسة. ومدفوعة بنماذج النساء الطيارات في العالم الغربي، آمنت لطفية أن العربيات يستطعن إثبات أنفسهن إذا حصلن على الفرصة.

وعندما لم تجد من يساعدها ذهبت لطفية مباشرة إلى مدير مصر للطيران في ذلك الوقت، كمال علوي طالبة المساعدة والإرشاد .وعملت في وظيفة سكرتيرة في المدرسة مقابل مصاريفها الدراسية. وكانت النادي المرأة الوحيدة في دفعتها الدراسية المكونة من 33 رجلا بل انها الوحيدة في المطار بأكمله.

وفي 27 سبتمبر 1933 بعد 67 يوماً فقط من التدريب اصبحت أول عربية وأول امرأة في الشرق الأوسط وأفريقيا تنال رخصة طيران وقد تصدر إنجازها الصحف العالمية في ذلك الوقت. وتصدرت لطفية النادي الصحف العالمية مرة ثانية في ديسمبر 1933 عندما أصبحت ثاني إمرأة في العالم تقود طائرة بمفردها تماماً بعد اميليا ايرهارت. وانتهت حيلة النادي العملية مبكراً بصورة داراماتيكية بعد خمس سنوات فقط من الطيران، إذ تعرضت لحادث أدى إلى إصابة في عمودها الفقري. وتم إنتاج فيلم تسجيلي عن حياتها عام 1996 بعنوان «الإقلاع من الرمال».وتصف لطفية النادي شعورها وهي تحلق بالطائرة لاول مرة قائلة «شعرت بأن الطائرة خفيفة، وبأنني أملك العالم بأسره، وشعرت بأن الحرية التي طالما حلمت بها بين يدي. لا يمكنني أن أصف السعادة التي شعرت بها، لم يكن هناك أي خوف، فقط سعادة خالصة».

