ريّا الحسن وزينة عكر.. لبنان سجل السبق بأول وزيرتين عربيتين للداخلية والدفاع

Sunday النهار

سجل لبنان سابقتين تاريخيتين عربيا في وقت متقارب بتعيين اول وزير دفاع هي زينة عكر وقبلها اول وزيرة داخلية هي ريا الحسن. ولم تكن زينة عكر معروفة في الاوساط السياسية اللبنانية قبل الإعلان عن تسميتها في حكومة دياب من قبل رئيس الجمهورية، ميشال عون. فيما كانت وزيرة الداخلية السابقة ريا الحسن أول امرأة عربية تتولى هذا المنصب في حكومة سعد الحريري التي استقالت يوم 29 أكتوبر 2019، عقب اثني عشرة يوماً من اندلاع الاحتجاجات في الشارع التي طالبت بمحاسبة الفاسدين وتغيير النخبة السياسية الحاكمة. وشغلت عكر التي أصبحت أيضاً نائبة لرئيس الوزراء منصب المديرة التنفيذية لشركة «الدولية للمعلومات» لاستطلاعات الرأي ببيروت، التي يملكها زوجها رجل الأعمال جواد عدرا الذي برز اسمه كمرشح محتمل لرئاسة الحكومة. اما الحسن فهي قادمة من سوق المال، حيث انتقلت الخبيرة الاقتصادية ورئيسة المنطقة الاقتصادية الحرة في طرابلس والداخلية هي ثاني حقيبة وزارية تتولاها بعد وزارة المال في اول حكومة يشكلها الحريري عام 2009.