ريم أرحمه تكشف عن مسلسلها الجديد

Sunday النهار

تستعد الممثلة البحرينية ريم أرحمه لتصوير أحدث مسلسلاتها الدرامية خلال أيام، وذلك بعد انتهائها من تصوير آخر مشاهد مسلسلها الدرامي أبشر بالسعد الذي أوقف تصويره بسبب أزمة كوفيد -19. ولم تكشف ارحمه عن تفاصيل المسلسل الجديد، فيما كان من المفترض ان يضم مسلسلها أبشر بالسعد ضمن السباق الرمضاني الماضي، وذكرت ارحمه في حسابها الخاص انها بصدد الانضمام الى أعمال عديدة خلال الفترة المقبلة. جدير بالذكر ان ارحمه تجسد خلال مسلسل ابشر بالسعد دور هديل التي تعمل موظفة باحدى الوزارات يشاركها في العمل نخبة من الفنانين، هم طيف ونايف الراشد ومريم الصالح وعبير أحمد والمسلسل تأليف واخراج وانتاج نايف الراشد.