هاني حتحوت يسخر من تأخر أنغام عن حفلاتها.. «بتكسل تيجي الحفلات في معادها»

Sunday النهار

استنكر الإعلامي هاني حتحوت تأخر الفنانة أنغام عن موعد حفلاتها.

ونشر «حتحوت» عبر حسابه الشخصي على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، «‏حلوة فكرة حفلات الهولوجرام دي، المطربون فيها بييجوا في ميعادهم، ياريت حفلات أنغام تبقى هولوجرام برده بما إنها بتكسل تيجي في ميعادها.

يذكر أن قصر عابدين بالقاهرة، استضاف لأول مرة حفل «أم كلثوم» باستخدام تقنية الهولوجرام، لتغني بجانب الأوركسترا، وذلك وعلى مدار ثلاثة أيام.

يعد الحفل واحداً من سلسلة حفلات تقدم بتقنية الهولوجرام لأم كلثوم في عدد من الدول العربية منها الإمارات، ومصر، والكويت، والأردن، ولبنان، والعراق، وتتضمن تقنية «هولوجرام» ظهور أم كلثوم على المسرح بشكل متعدد الأبعاد يعطي صورة طبيعية لها باستخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة، لتمنح المشاهد شعورا مرئيا ومسموعا بوجودها على المسرح.

