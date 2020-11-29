«أبناء المنصور».. مسيرة عطاء لاتزال مستمرة

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عندما نتطرق الى كلمة أبناء المنصور يتبادر الى ذهننا على الفور الى عائلة المنصور العرفج التي قدمت للساحة الفنية مجموعة من أهم الكوادر التي طرزت حياتنا الفنية وعبر مسيرة عطاء الذي لايزال مستمرا بفضل من رحل عن الدنيا ومن بقي منهم فانهم يعتبرون دائما النموذج للمعاني والقيم الانسانية الرائعة ونبدأ مع الفنان الراحل منصور المنصور الاخ الكبير والانسان الدمث والرؤية المتوازنة العقلانية وايضا على خط متواز نجد ان أعماله المسرحية كثيرة جداً بدأت في الستينيات وقدم آخر عمل مسرحي له في منتصف التسعينيات أما على صعيد المسلسلات فلقد بدأ منصور المنصور بمسلسل حبابة في عام 1976 وبعدها قدم عدداً من الاعمال التلفزيونية وكذلك الاعمال الدرامية الاذاعية.

اما المخرج الراحل عبدالعزيز المنصور الذي يمثل رحيله خسارة للحركة الفنية في دول مجلس التعاون الخليجي الذي ساهم في تأسيس لغة درامية ستظل حاضرة عبر اجياله، وتلامذته ولغته التي ستظل نابضة في وجدان المشاهدين والمبدعين.

وايضا لابد ان نقف عند الفنان القدير محمد المنصور الذي قدم خلال مسيرته الفنية عدداً كبيراً من المسلسلات والاعمال المسرحية علي جناح التبريزي وتابعه قفه مع الراحل الكبير صقر الرشود وصفوه اهل المسرح في الكويت وغيرها من الاعمال الاخرى وايضا الافلام السينمائية التي انطلقت مع الفيلم السينمائي بس يا بحر مع المخرج خالد الصديق ويعتبر أن فيلم القادسية هو أيقونة أفلامه التي قدمها خلال مسيرته وخلال مشواره الفني استطاع أن يحصل على العديد من الجوائز وأن يشارك في مهرجانات عالمية ودولية أيضاً ومن المشهور عنه انه ملتزم جدا بالرياضة وخاصة لعبة الاسكواش التي لايزال يمارسها ويشارك في البطولات الخاصة بها.

اما الفنان حسين المنصور فايضا لم يختلف عنهم بحيث كان له نصيب من الاعمال المسرحية والتلفزيونية وهو يعتبر ممثلاً ومخرجاً ومنتجاً وبذلك كون شخصيته الفنية في عمر مبكر وبدأ مسيرته من على خشبة المسرح والتلفزيون وسرعان ما أصبح اسما مهما في الساحة الفنية.

وهناك ايضا الديكوريست الراحل عيسى المنصور وان كان بعيدا عن الشاشة الا ان اعماله تتم من خلف الكاميرا وهو عضو في فرقة مسرح الخليج العربي وشارك في العديد من الأعمال المسرحية، سواء على الصعيد الإداري في التنظيم أو تنفيذ الديكور.

