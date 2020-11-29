أطباء تخلوا عن الروب الأبيض لصالح عالم الفن والشهرة

Sunday النهار

مهن كثيرة امتهنها الفنانون قبل أن تجذبهم أضواء كاميرات السينما والدراما.. من قمة الهرم الوظيفي والمهني.. الى القاع كان بينهم الطبيب والمهندس والمحامي... وأيضا الكواء والنقاش وسائق التاكسي.. مرورا بالموظف والتاجر وحتى المزارع!

الفنان الكبير يحيى الفخراني تخلى عن المعطف الأبيض، وبعدما حصل على بكالوريوس الطب والجراحة سنة 1971 من كلية الطب بجامعة عين شمس في القاهرة، وكان وقتها يعد الفن هواية فقط، ولكنه وقع في دائرة الاحتراف، فاتجه الى مجال التمثيل حيث أبدع وأمتع الملايين بشخصياته الدرامية المؤثرة حتى أصبح واحدا من أهم نجوم الدراما المصرية والعربية، وقد حصل الفخراني خلال مسيرته الفنية المميزة على حوالي 50 جائزة تقديرا لفنه وابداعه، ثم تم تعينه أخيراً نائبا بمجلس الشيوخ المصري تقديرا لاسهاماته الفنية والثقافية وكونه أحد رموز القوى الناعمة لمصر.

من مهنة الطب أيضا جاء الفنان الراحل عزت أبوعوف، ذلك الفنان متعدد المواهب الذي ترك وظيفته كطبيب أمراض نساء وأبحر في عالم الموسيقى وكون فرقة الفور أم مع شقيقاته ثم جذبته السينما فجمع بين الموسيقى والتمثيل وكذلك شقيقته مها.

أما الفنان فؤاد خليل صاحب الأسلوب المميز في الوسط الفني، والذي جذب اهتمام الجمهور بأدائه المتميز في العديد من الأعمال الفنية، مثل حلق حوش، وصايع بحر، والتعويذة، والبيضة والحجر، فقد ترك مهنته الأساسية كطبيب أسنان، بعد تخرجه في كليتها عام 1961، وبدأ مسيرته الفنية من بوابة مسرحية سوق العصر في 1968.

كذلك الفنان الشاب كريم فهمي والذي قام ببطولة حسن وبقلظ، وسكر مر، وهاتولي راجل، كما قام بتأليف أفلام مستر آند مسيز عويس، وبيبو وبشير، وكتب سيناريو أوضتين وصالة هو أيضا طبيب أسنان، غير أنه لم يترك مهنته وانما جمع بينها وبين التمثيل وهو نفس ما يفعله وتفعله الفنانة الشابة سهر الصايغ التي جذبت الانتباه حين لعبت دور أم كلثوم في فترة طفولتها، مع الفنانة صابرين عام 1999 ثم شاركت مع الفنانة يسرا، في مسلسلي في أيد أمينة، وخاص جدا، هي أيضا طبية أسنان ولا تزال تمارس مهنتها.

