صاحبة صاحبتها إلهام شاهين: أنا مشهورة بـ«المكرونة» وأعشق ركوب الخيل

Sunday النهار

جدعة وجريئة.. تعشق الصداقة وتستعد للدفاع عنها بكل ما أوتيت من قوة .. لا تعترف بالدبلوماسية في قول الحق.. تؤمن دائمًا بالتنوع في اختيار أعمالها.. الوجه الآخر للفنانة إلهام شاهين يحمل في طياته الكثير من الحكايات والمواقف المثيرة فهي دائماً ما تفضل اللون الأسود وتعشق أكل المكرونة وشاطرة جداً في عملها داخل المطبخ.. تحب المحشي كثيرًا رغم أنه دائمًا ما يتسبب في زيادة وزنها.. تحدثت معنا في حوار قصير لـ النهار عن الجوانب الخفية في حياتها وحكاياتها التي تمتد لعشرات السنوات وإلى التفاصيل:

شهدت الفترة الأخيرة قيام الفنانة الهام شاهين بتغيير إطلالتها بين الحين والآخر .. فما السر وراء ذلك؟

لابد من وجود تنوع في الاختيارات دائماً ولا أحب أن ارتدي نفس الاستايل وأميل للتجديد وأرفض التكرار ولذلك اتخذت قرارا بالتنوع في الملابس والإطلالات، لأني ظللت لسنوات طويلة ارتدي اللون الأسود فقط، وأميل طوال الوقت إلى ستايل إطلالات الكلاسيك وارتداء ألوان مثل الأزرق والزهري والأبيض.

ومن يساعد الهام شاهين في اختيار ملابسها وإطلالتها؟

شقيقتي إيناس شاهين وهي مصممة أزياء مهمة في مصر وأعمالها تتحدث عنها وهو ما ظهر في مسلسل بـ100 وش الذي عرض في رمضان الماضي وحقق نجاحاً كبيراً وأيضا مسلسل بلا دليل، وأنا أثق فيها ودائما توجهني إلى ما يواكب الموضة واحدث الصيحات.

بعض الفنانات لديهن هوس ارتداء الماركات العالمية طوال الوقت فكيف ترين ذلك؟

بالحديث عن نفسي أنا اهتم أكثر بالملابس التي تليق على جسمي وشكلي وليس باسم الماركة العالمية، لكن بالمصادفة ارتديت في مهرجان الجونة السينمائي الأخير فساتين من فالنتينو وفيرساتشي وغيرها من الماركات الشهيرة.

وما أبرز هوايات إلهام شاهين؟

أعشق ركوب الخيل وأحاول دائمًا وباستمرار ممارسة هذه الهواية، كما أعشق جداً السفر والترحال ورؤية جميع المعالم الفريدة بمختلف بلدان العالم.

بعد زواج شقيقك الفنان أمير شاهين .. هل تشعرين انك تفتقديه خاصة انه كان يعيش معك؟

بالتأكيد أشعر أنني افتقد أمير كثيرا لأننا كأخوات مرتبطين ببعضنا البعض، ولكن ما لا يعرفه الكثيرون أن أمير بعد زواجه من منة أصبح جاري ويسكن معي في نفس العقار بحي مصر الجديدة.

ومن صاحب هذا القرار؟

أمير يحب حي مصر الجديدة كثيراً وأيضا أراد أن يظل بجانبي هو وزوجته لأنه مرتبط بي ولكنها لهما حياتهما الخاصة ولا أتدخل في شؤونهما على الإطلاق وأنا أحب زوجته كثيراً فهي فتاة رقيقة وجميلة وتحب أمير كثيرا.

وماذا عن صداقتك بـ يسرا وليلى علوي وهالة صدقي التي تمتد لأكثر من 30 عاما؟

لم نشعر يوماً ما أننا في حالة منافسة، وبعيدا عن الفن فانا أحب ليلى ويسرا وهالة وأيضا إيناس الدغيدي كثيرا وأخاف عليهن وطوال الوقت اهتم بهن ونحن جيل واحد وأصبحنا أسرة واحدة وشقيقات وليس مجرد صديقات أو زميلات في الوسط الفني، وعلاقتنا ليست مرتبطة بالأعمال الفنية أو حضورنا مهرجانات سينمائية لكن نتواصل بشكل يومي ونطمئن على بعضنا البعض.

وما سر نجاح هذه الصداقة واستدامتها رغم المنافسة في السينما والدراما ؟

المنافسة بيننا محترمة وشريفة بل تشجع كل منا على تقديم الأفضل وسبب استمرار تلك الصداقة هو عدم وجود الحقد أو الغيرة أو مشاعر الكراهية لأننا جميعنا نجمات وحققنا ذاتنا ونجاحات وعلامات في السينما والدراما ونتمنى الخير للبعض طوال الوقت، ونتميز بالشهامة والوقوف بجانب بعض سواء في المناسبات السعيدة أو الحزينة.

ما التضيحات التي تقدمها الهام شاهين من اجل من تحب؟

في سبيل صديق أو شخص عزيز من الممكن خسارة أشخاص آخرين وافعل ذلك عن اقتناع تام فانا لست شخصية دبلوماسية، وفي بعض الأحيان هذه الأشياء تسبب لي مشاكل لكن لابد من مساندة أصدقائي طوال الوقت وتقديم التضحيات لهم ولا أخشى خسارة الأشخاص بسبب مواقفي وصراحتي لأنني لست بحاجة إلى احد.

الهام شاهين برج الجدي.. ما الصفات المشتركة بينك وبين هذا البرج؟

الصراحة والجرأة فانا لا أستطيع التعامل مع شخص لا أحبه ولا أحب مجاملة إلا من أشعر تجاههم بمشاعر حب ومودة ولكن أيضا صريحة في مشاعري وأصرح بما داخلي حتى وان كانت أشياء تزعجني لأنني بعدها أهدأ كثيرا وأعود لطبيعتي.

وما الأشياء التي لا تحبها الهام شاهين بكل صراحة؟

لا أحب السوشيال ميديا إطلاقا واراه عالماً افتراضياً ومضيعة للوقت.

وما أشهر الأكلات التي تفضلينها.. وهل أنت من هواة المطبخ؟

أنا مشهورة بعمل المكرونة ، لكن منذ فترة توقفت عن الطبخ.

وهل تتبعين حمية غذائية معينة للحفاظ على صحتك؟

أنا في كثير من الأوقات أقوم بعمل ريجيم لخسارة وزني ولكن الأكلات التي تفسد الرجيم هي المحشي والحمام المحشي.

هل قمت بزيارة الكويت من قبل؟

أنا قمت بزيارة الكويت 4 مرات منها مرة أثناء تصويري مسلسل قصة الأمس، وأخرى من اجل تكريمي وثالثة لحضور حفل زفاف إحدى الصديقات والشعب الكويتي بطبعه محب لنا كفنانين مصريين ويقدر أعمالنا الفنية.

ومن تحبين من نجوم الكويت؟

أحب كثيرا النجمة سعاد العبد الله فهي ممثلة قديرة وكبيرة ولها تاريخ كبير وأيضا الممثل الكوميدي داود حسين والممثل القدير محمد المنصور ويوجد بيننا ود.

أخيراً.. ماذا عن فيلمك حظر تجول المقرر عرضه في مهرجان القاهرة السينمائي .. وما الصعوبات التي واجهتك؟

الفيلم شائك للغاية ويتناول موضوعاً جريئاً من الصعب الكشف عنه الآن لأنه مفاجأة وأنا على ثقة أن الفيلم سيحدث نوعا من البلبلة والجدل .

بعيداً عن الفن

أحب ليلى ويسرا وهالة وأيضا إيناس الدغيدي كثيرا وأخاف عليهن وطوال الوقت اهتم بهن ونحن جيل واحد وأصبحنا أسرة واحدة وشقيقات وليس مجرد صديقات أو زميلات في الوسط الفني.

الحب والمجاملة

لا أستطيع التعامل مع شخص لا أحبه ولا أحب مجاملة إلا من أشعر تجاههم بمشاعر حب ومودة ولكن أيضا صريحة في مشاعري وأصرح بما في داخلي حتى وإن كانت أشياء تزعجني لأنني بعدها أهدأ كثيرا وأعود لطبيعتي.

إلهام شاهين في الكويت

أنا قمت بزيارة الكويت 4 مرات منها مرة أثناء تصويري مسلسل قصة الأمس، وأخرى من أجل تكريمي وثالثة لحضور حفل زفاف إحدى الصديقات والشعب الكويتي بطبعه محب لنا كفنانين مصريين ويقدر أعمالنا الفنية.

