«حورية من المريخ».. بداية 40 عاماً من الإبداع الفني

Sunday النهار

هي واحدة من أهم نجمات الثمانينيات والتسعينيات حفرت اسمها من ذهب في السينما وقدمت أعمال لا يجرؤ عليها احد سوى إلهام شاهين، اسم له تاريخ طويل ومحطات مليئة بالجوائز المهمة والمشاركة في أكبر المهرجانات السينمائية.. في عام 1982 حصلت على بكالوريوس من معهد الفنون المسرحية قسم تمثيل، بدأت حياتها الفنية عندما قدمها المخرج كمال ياسين في مسرحية حورية من المريخ، بينما بدأت حياتها السينمائية في السبعينيات من القرن العشرين من خلال فيلم رجل اسمه عباس في عام 1978 بعدها قدمت العديد من الأعمال التي جعلتها واحدة من أهم نجمات الفن العربي.

من أهم أعمالها السينمائية صيد الحيتان.. نحب عيشة الحرية.. الأخطبوط.. عليه العوض.. وحياة قلبي وأفراحه.. جنون الحياة.. سوق المتعة.. أرض أرض.. القتل اللذيذ.. الشيطانة.. موعد مع الرئيس.. الملك لله.. أيام الغضب.. الظالم والمظلوم.. الأوهام.. مدرسة الحب..حكاية نص مليون دولار.. البوليس النسائي.. رجل في عيون امرأة.. لقاء في شهر العسل.. المشاغبات الثلاثة.. العبقري والحب.. بستان الدم.. الهانم بالنيابة عن مين.. الزوجة تعرف أكثر.. الهاربات.. بنات حارتنا.. احترس عصابة النساء.. رغبة وحقد وانتقام.. نأسف لهذا الخطأ..وعد ومكتوب.

برزت أيضًا في تقديم عدد كبير من الأعمال الدرامية والتي يأتي في مقدمتها، قضية معالي الوزيرة.. امرأة في ورطة.. قصة الأمس.. ليالي الحلمية (ج4، 5،6).. امرأة وثلاثة وجوه.. مكان في القلب.. الهروب إلى السجن.. البركان.. محمد رسول الله.. صورة عائلية.. الفتوحات الإسلامية.. الحرمان.. لن أخضع لرجل.. الرجل والقطار.. نحن لا نرى بعيون الآخرين.. ولكنه الحب.. عيون لا تعرف الدموع.

كان لها أيضًا حظ في الأعمال المسرحية والتي قدمت عدداً كبيراً منها،مصر فوق كل المِحَن.. بهلول في إسطنبول.. كاليجولا.. خشب الورد.. حورية من المريخ.. جواز بالكمبيوتر.. شوقي بيه عريس.. خطيب ماما.. عيلتين في شقة.. واحد لقي شقة.. قنبلة الموسم.. المتحذلقات.. المصيدة.. فارس الأحلام.

