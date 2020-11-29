عدسة العجمي رصدت المجموعات النجمية في الكويت بلقطات نادرة

Sunday النهار

شاب طموح وصاحب ذوق رفيع عاشق للطبيعة وهاو للتصوير، اختار التميز في هوايته، وخاض في اغوار الطبيعة برا وبحرا وجوا، تبنى كاميراته واستأنس بعدساتها فجال بها في دول عدة ليلتقط تلك التفاصيل التي تسر الناظرين ولم يكتف بتطوير هوايته فقط بل حاول جذب الشباب والمهتمين ليشاركوه في رحلاته وورشه.

المصور والمدرب المعتمد جاسم العجمي ارتقى القمم واستوطن الزوايا لتكون مركزا لاقتناص لقطاته الجميلة وصوره الابداعية، فلم يفوت على نفسه اقتباس اوقات صفاء السماء وتزاحم النجوم وانفرد بتصوير المجرات ومواسم الطبيعة وهجرات الطيور وعوالم الطبيعة وحتى ليالي المدينة بأضوائها المبهرة.

العجمي المحترف الذي تسلح بكاميراته وكان مستعدا دائما لخوض تجربة جديدة في عالم التصوير تحدث مع «النهار» عن بداياته وبعض الاسرار التي تكمن في هوايته وما يتعرضها من عوائق في اللقاء التالي:

قال العجمي عن نفسه:

بدايتي كانت وانا صغير حب كنت اجرب التصوير طبعا على الاوتو وبعدها كنت دائما اقرا واشاهد الفيديوات حتى زاد اهتمامي بالتصوير بشكل اكبر ومارسته من خلال وظيفتي عندما كنت بالبحرية في العام 1999، بعد ذلك احببت ان افيد الناس بطريقة رسمية واحترافية وامارس التصوير بشكل محترف فدخلت عدة دورات في التصوير وحصلت على دبلوم تدريب سنة 2013 لكي استطيع ان ادرب هواة التصوير على الامر اللي احببته.

ومضى يقول: كنت اعمل وحدي وبعدها التحقت بفريق عدسة البيئة الكويتية وهو فريق تطوعي رسمي مسجل بوزارة الشؤون وكان هدفنا نشر الوعي البيئي للمحافظة على البيئة في الكويت كان وعددنا 20 شخصا ولدينا اذونات لدخول بعض المحميات الطبيعية لتصوير الحياة الفطرية فيها.

وأوضح أن هوايته كان لها ثمن لأنه لايوجد شيء في هذه الايام لا تكون تكاليفه غالية وخصوصا معدات التصوير الاحترافي فهي غالية الثمن فبعض العدسات الاحترافية يصل سعرها الى اكثر من 3 الاف دينار، اما بالنسبة للدعم المادي فانا لا احصل على اي دعم مادي من اي جهة.

واستطرد: المناخ هو اساس هوايتنا وافضل توقيت يعتمد على الموضوع المراد تصويره فاذا كنت اريد ان اصور المجره يفضل ان يكون بالصيف حيث انها تكون في افضل حالاتها وتكون الوانها قوية وجميلة عكس الشتاء تقل الوانها وتميل الى اللون الابيض ويفضل تصويرها بجو صحو ولا يوجد به قمر لكي لا تأثر علينا اضاءة القمر، اما بالنسبة للحياة الفطرية فنعتمد على توقيت هجرة الطيور وكذلك يفضل ان يكون الجو معتدل.

وأبرز العجمي أنه واجه بعض صعوبة في الحصول على بعض تصاريح التصوير واذونات دخول بعض المحميات وكذلك بعد اماكن التصوير في المدينة فاحيانا نقطع مسافة اكثر من مئات الكيلومترات للتصوير.

وزاد: إنه يقيم الورش والرحلات لتشجيع المصورين من الجنسين ومن جميع الجنسيات على ممارسة التصوير بشتى مجالاته وهي مجانية بالكامل ولا اخذ اي مردود مادي منها، لافتا الى أنه يقدم دورات للمبتدئين في التصوير الفوتوغرافي والفيديو والتصوير الجوي ودورات على برامج التعديل والمونتاج مثل الفوتوشوب للصور وبرنامج الفاينل كت للفيديو واملك شركة تصوير ولدي بعض الاعمال مع المطاعم والكافيهات والشركات.

وعن اهتمام الناس بهواية التصوير قال: ليس ذلك الاهتمام الكبير ولكن هناك شريحة جيده بالمجتمع مهتمه جدا بالتصوير ونجد اهتمام من الناس في حضور بعض معارض التصوير واتمنى ان يزيد الوعي بالمجتمع والاهتمام اكثر بهواية التصوير.

وأردف قائلاً: اود ان اقدم نصيحة لاخواني واخواتي المصورين مارسوا التصوير على قدر استطاعتكم ولا تصغون الى اي شخص يحاول ان يحبطكم، والنصيحة الاهم طور معرفتك قبل ان تطور معداتك، لان هناك من يشتري معدات احترافية متقدمة وغالية وهو ما زال مبتدئا فيحاول ان يستعملها ولا يعرف لها وهنا يعتريه اليأس ويترك هوايته اعتقادا منه ان فشل.

