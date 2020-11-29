لا أتقن العربية

آراء

جلس بجانبي، بدأت أتكلم معه وأنا أشاهد ملامحه وهو يحاول استيعاب ما أقول وبعد فترة من الزمن أحسست بأنه تائه وهو محرج قال لي: sorry I don’t understand Arabic

هذه الجملة لم ينطق بها شخص أجنبي بل ولد صغير من أبناء الوطن، جملة يصف من خلالها أجيالنا الصغار فشلنا نحن الكبار في توثيق هوية أمتنا العربية الراسخة كالشجرة بجذورها الممتدة عبر الزمن، شجرة واقفة شامخة لا يمكن قطعها، لكن اضعافها يأتي عن طريق الأجواء الدخيلة والتي تحاول تغيير ما ينبت على هذه الشجرة من غصون وأوراق وأزهار جديدة.

أجواء دخيلة تحاول تغيير هويتنا ويعزز جهودها تهاوننا نحن في توثيقها، تهاون هل ساهمت به تربيتنا؟ أم هي مناهجنا التعليمية؟ هل هو الاعلام المتمثل بالبرامج التلفزيونية والترفيهية؟ هل هي التكنولوجيا التي لم يتبناها اللسان العربي؟ طبعا هذه الأسئلة يجب أن يجيب عليها المتخصصون في هذا المجال، أما أنا قلقي يحوم حول الانتماء الذي يُنتزع من قلوب وعقول أجيالنا القادمة.

نأخذ نفسا عميقا،،،

يجب علينا نحن الكبار ألا نستهين بانتزاع اللغة العربية من لسان أبنائنا لأنها هي الباب الذي يُفتح على ثقافاتنا ورأينا وايماننا وديننا، من واجبي أن أشير الى هذا التحدي المهم في مجتمعنا والمتعلق في وجودنا وتوثيق هويتنا الاسلامية العربية.

كما يجب علينا عدم القاء اللوم على الغير فنحن السبب ونحن من يملك الحل لعلاج هذا الوضع والذي يعتبر من الأولويات عندما نسعى الى ترميم واصلاح المجتمع، وعلى المؤسسات التعليمية والأساتذة المتخصصين القيام بواجبهم لتقديم الحلول وخطة العمل الهادفة للحفاظ على امتداد الشجرة العربية وخلق الأجواء التي ستُنبت الأغصان القوية والأزهار المثمرة لأجيالنا والتي ستجعل أمتنا تمتد الى أن يشاء الله.

