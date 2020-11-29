الاقتراع يهدد بانتشار الوباء

آراء

وافق مجلس الوزراء على مشاركة المصابين بفيروس كورونا في الانتخابات النيابية المزمع اقامتها يوم السبت الموافق 5 ديسمبر 2020م، مع الالتزام بالاشتراطات الضرورية لحماية سلامة المشاركين واللجان العامة من احتمالات العدوى.

وجاء تصريح مجلس الوزراء في ظرفية محلية واقليمية ودولية تتسم بتفشي الوباء خصوصاً في طفرته الثانية بالولايات المتحدة الأميركية وأوروبا، ومن بين أسباب ذلك الانتشار الكبير هو تنظيم الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة الأميركية والنيابية في عدد من الدول الأوروبية، فكان للتجمعات وآلية الاقتراع السبب الأكبر في تفشي الفيروس وانتشاره على أوسع نطاق وحصده للضحايا والأرواح.

والمفترض أن نتعلم من التجارب الدولية السابقة ونقيم احتياطاتنا ونشدد الرقابة الصحية، خصوصاً أن الوضع الوبائي في الكويت ولله الحمد تحت السيطرة، فكيف سيتم السماح لمرضى كورونا بالتصويت بدون بيان الآلية المستخدمة لذلك درءاً للاختلاط وبالتالي انتشار العدوى بما تمثله من تهديد حقيقي للمؤسسة الصحية وللمواطنين.

جاء تصريح مجلس الوزراء مبهماً وغير واضح حول الآلية التي سوف تعتمد للسماح لمصابي «كورونا» بالتصويت والاجراءات التي سوف تعتمدها الجهات المعنية مراعاةً لعدم الاختلاط مع باقي المقترعين والهيئة القضائية المشرفة على الانتخابات، كما أن هذا الاجراء يتعارض مع حالة الضرورة المستثناة في الدستور والمنظمة بالقوانين والتي سمحت فيما سبق للحكومة بصورة أبعد بحبس المواطنين في منازلهم ومنعهم من الخروج الا في الحالات التي تنظمها الدولة، كأخذ موعد للتسوق أو مراجعة الطبيب أو اقتناء دواء من صيدلية ولمدة محددة فقط، لا يجوز تجاوزها والا وقع الشخص تحت طائلة المساءلة القانونية، فالقانون الذي سمح للدولة بتقييد حرية حركة المواطنين حفاظاً على الصالح العام وهو حق أكبر وأوسع دستورياً وشرعياً من حيث الاقتراع كيف لا يمكن اليوم استثماره من أجل تقييد حق الاقتراع لمصابي «كورونا» حفاظا على الصالح العام والصحة العامة ودرءاً لدخول البلاد في حالة وبائية جديدة، قد تهدد المنظومة الصحية برمتها.

وعليه يجب على الحكومة على الأقل أن تبين من خلال وسائلها الاعلامية والارشادية طريقة تصويت المصابين بـ«كورونا» حيث توائم الحق الدستوري في الاقتراع والحق الدستوري والأمني والصحي في مكافحة انتشار الوباء، وضمان عدم تسبب المشاركة في الانتخابات بكارثة على الفرد والدولة، ومنَّا الى الحكومة الموقرة.

