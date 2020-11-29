صوتي ..... للبيع!

آراء

التصويت هو الوسيلة المعروفة لاختيار من يمثل الشعب في التعبير عن رأيهم لتحديد أصحاب القرار من الشعب، وهنا تكمن أهمية التصويت لأنها عالية الخطورة لأن الناخب يختار من يمثله في المواضيع التي منها تهم الوطن والمواطنين.

وفي هذا المقال سوف أعرج على ضرر بيع الصوت فقط وليس أنواع شراء الأصوات، ان بيع الصوت له أضرار كبيرة وعظيمة أضرار دينيه وأضرار دنيوية وفي كل الحالات بيع الصوت هو انقاص من قدر البائع، و الشخص الذي يخاف الله ويتبع سنة نبيه محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم بالمقام الأول، و يحترم ذاته لا يتجرأ لمناقشة هذا الموضوع أبداً حتى بينه وبين نفسه.

أما الضرر الديني فقد قال الحبيب -صلى الله عليه وسلم-: {لعن الله الراشي والمرتشي، والرائش الذي يمشي بينهما}، ومعنى الحديث أن لعنة الله تشمل جميع من ساهم واللعن هو الطرد والابعاد عن رحمة الله، ولا لعن على فعل الا من كبائر الذنوب، وقال العلماء إن كل ذنب كانت عقوبته اللعنة فهو من كبائر الذنوب، وتؤدي كبائر الذنوب الى النار والعياذ بالله.

وأما الضرر الدنيوي فان البائع لصوته يعتبر خائناً لوطنه لانه يسهم بتدميره بصورة مباشرة، بحيث يختار مرشحاً فاسداً يسهم بايصاله لمركز القرار بالدولة، كما أنه يعتبر أيضاً فاقداً لاحترامه و الاحترام هو من الصفات الجميلة التي يتحلى بها الانسان، فهو أساس التعامل مع الآخرين وأساس كل العلاقات في العالم، فعلى الناخب أن يرى أثر فقدانه لاحترامه بسبب بيع صوته، كما أن الشاري للصوت هو بائع لكرامته أيضاً لأنه يريد أن يعوض المبالغ التي صرفها في شراء الأصوات، فبالحالتين الأولى والثانية بائع يبيع لبائع وعليك أيها الناخب أن تتأمل بأن من سيطالب بحقوقك و مكتسباتك بائع ساهمت أنت بوصوله لهذه المكانه!.

ويقول الشاعر محمود البارودي

ولو رمت مارام إمري بخيانة

لصبحني قسط من المال غامر

ولكن أبت نفسي الكريمة سوءه

تعاب بها والدهر فيه المعاير

فلا تحسبن المال ينفعه ربه

إذا هو لم تحمد قراه العشائر

ولأجل ذلك أتمنى أن تنطلق في هذه الأيام التي تسبق عملية الاقتراع للانتخابات النيابية القادمة 2020 حملة يكون شعارها صوتي ليس للبيع!.

