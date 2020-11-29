لا جديد.. الكويت تغرق بـ«شبر ماي»!

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لا جديد.. غرقت مناطق عديدة في البلاد إثر هطول أمطار غزيرة مساء أمس لم تجد فرق الطوارئ حلاً بالتعامل معها ولم تنفع جميع خططها الاستباقية في تصريف المياه التي أغلقت الكثير من الشوارع الرئيسية مما تسبب بازدحام مروري خانق.

الشوارع الداخلية للمناطق السكنية لم يختلف الوضع فيها عن السنوات الماضية حيث تسبب ارتفاع منسوب المياه بغرق الكثير من المنازل خاصة في محافظتي الجهراء والأحمدي.

وقد تعاملت فرق الاطفاء والنجدة مع بلاغات قدمها مواطنون ومقيمون عن غرق منازلهم وكذلك تعطل سياراتهم اثر تسرب المياه لها، بينما اجتهدت فرق طوارئ الأشغال وهيئة الطرق لسحب المياه المتجمعة ولكن طرقهم البدائية لم تضع حلاً للمشكلات التي تسببت بها غزارة الأمطار.

وأشرفت وزيرة الأشغال وزيرة الدولة لشؤون الاسكان د. رنا الفارس على عمل فرق الطوارئ عبر قيامها بجولة في محافظة الجهراء.

ودعت قوة الإطفاء العام المواطنين والمقيمين إلى توخي الحيطة والحذر لعدم استقرار الحالة الجوية في البلاد.

وأكدت «الإطفاء» أن جميع مراكز قوة الإطفاء العام رفعت جاهزيتها للتعامل مع أي بلاغات متعلقة بالحالة الجوية، كما دعت الإدارة إلى عدم التردد بالاتصال على هاتف الطوارئ 112 للإبلاغ عن الحالات الطارئة والحالات الإنسانية.

وتوقعت إدارة الارصاد الجوية أن تستمر فرص سقوط الأمطار حتى صباح اليوم الأحد.

واشارت المصادر الى ان البلاد ستشهد حالة مطرية اعتباراً من مساء الثلاثاء المقبل تستمر حتى فجر الخميس ، مبينة ان درجة الحرارة العظمى ستتراوح خلال الايام المقبلة ما بين 23 إلى 24 والصغرى من 12 إلى 14 درجة مئوية.

