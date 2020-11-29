وساطة كويتية - أميركية لإنهاء الأزمة الخليجية

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كشفت صحيفة فايننشال تايمز ان وساطة كويتية - اميركية تسعى الى حل الازمة الخليجية قبل بدء ولاية الرئيس الاميركي المنتخب جو بايدن، مشيرة الى ان الكويت وواشنطن تنشطان من اجل وضع اسس المفاوضات المباشرة بين السعودية وقطر.

وقالت الصحيفة البريطانية ان السعودية كثفت جهودها لحل الأزمة العالقة مع قطر منذ اكثر من ثلاث سنوات.

ونقلت الصحيفة عن مستشارين للسعودية والامارات ان محادثات جرت بوساطة اميركية - كويتية من اجل وضع اسس المفاوضات المباشرة بين السعودية وقطر.

وأوضح دبلوماسي مطلع على المحادثات ان الدوحة تريد التأكد من عدم وجود شروط مسبقة عليها، تحت طائلة عدم البدء في محادثات ثنائية، كاشفاً ان الاجراءات قد ينتج عنها رفع الحظر الجوي، والسماح بتنقل المواطنين. كما قد تشمل المصالحة اتفاقاً على شحن الغاز الطبيعي من قطر الى البحرين.

من جهته، قال المحلل السعودي، علي الشهابي، ان المملكة منفتحة على ايجاد حلول لعلاقتها مع الدوحة مشيراً الى انه يعمل على اغلاق عدد من الملفات الساخنة منذ بعض الوقت.

وكانت الرياض وأبو ظبي وضعتا قائمة من 13 مطلباً لانهاء الازمة مع الدوحة الا ان الصحيفة تقول ان اتفاقا جديدا سيحل مكان هذه الشروط وذلك تمهيداً الى طريق المصالحة، بحسب وسطاء كويتيين.

ونقلت فايننشال تايمز عن سفير الامارات لدى واشنطن، يوسف العتيبة، قوله ان انهاء النزاع ليس بالأولوية، وأن الخلافات مع قطر هي حول اتجاه الشرق الأوسط المستقبلي.

