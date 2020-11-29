الحكومة تحدد بعد منتصف ديسمبر موعد الانتقال للمرحلة الخامسة

الأولى

أكدت مصادر حكومية ان الوضع الصحي في البلاد أصبح ملائما لدراسة الانتقال الى المرحلة الخامسة من مراحل العودة للحياة الطبيعية في منتصف ديسمبر المقبل. واشارت المصادر لـالنهار الى ان مجلس الوزراء سيطلب من وزير الصحة الشيخ د. باسل الصباح تقديم تقرير يتضمن تقييم معدلات ونتائج وتحسن مؤشرات المرحلة الرابعة ومنها انخفاض معدل نقل العدوى، وتحسن الأوضاع في غرف العناية المركزة، وزيادة نسبة المتشافين الى أكثر من 95% وانخفاض أعداد المتوفين.

وقالت ان أهم المؤشرات التي يعول عليها المجلس حدوث انخفاض في مؤشر نقل العدوى R0 الذي أدى الى تأجيل حسم الانتقال الى المرحلة الخامسة طيلة الفترة الماضية.

وعن سبب اختيار منتصف شهر ديسمبر المقبل موعدا لدراسة الحالة الصحية في البلاد قالت المصادر: سنتريث اسبوعين بعد الانتخابات البرلمانية لدراسة ارقام الاصابات التي قد ترتفع فيما لو لم يتم اتباع الاجراءات الوقائية أثناء الاقتراع وبعد اعلان النتائج والظواهر السلبية التي قد تنتج عنها من تجمعات واقامة الولائم. من جانب آخر استمرت حالة الاستقرار والانخفاض في الاحصائية اليومية لانتشار فيروس كورونا، حيث أعلنت وزارة الصحة امس تسجيل 319 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد كوفيد- 19 في الساعات الـ 24 الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 142195، في حين تم تسجيل حالة وفاة واحدة إثر إصابتها بالمرض ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة 875 حالة. وقالت الوزارة إن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 77 حالة، ليصبح بذلك المجموع الكلي للحالات التي ثبتت إصابتها ومازالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 5431 حالة بالاضافة الى تسجيل شفاء 586 إصابة ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء 135889 حالة.

وأضافت أن عدد المسحات التي تم إجراؤها في الساعات الـ 24 الماضية بلغ 4242 مسحة، ليبلغ مجموع الفحوصات 1086669 فحصا.

