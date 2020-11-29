7 معايير لتنظيم التركيبة السكانية واللائحة التنفيذية للقانون خلال سنة

الأولى

حدد القانون رقم 74 لسنة 2020 في شأن تنظيم التركيبة السكانية الذي نشر أمس في الجريدة الرسمية، 7 معايير يجب مراعاتها عند صدور اللائحة الخاصة.

وتضمنت تلك المعايير في القانون أعداد المقيمين من العمالة الوافدة في تاريخ صدور اللائحة، الخطة الوطنية للتنمية الشاملة واحتياجاتها من العمالة الوافدة، والبرامج المنظمة للمؤهلات المهنية الواردة بتلك الخطة، السياسات والخطط المختلفة المتعلقة بإحلال العمالة، ومخرجات التعليم، ومدى استيعاب وسائل الوقاية والعلاج من الأمراض والأوبئة في المنظومة الصحية للبلاد العمالة القادمة من الخارج، تحديد الفئات المستثناة في ضوء احتياجات خطة التنمية وتحديد سياسات حظر تحويل العمالة الوافدة بين القطاعات المختلفة.

ونص القانون الذي أصدره سمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، في مادته الخامسة على صدور اللائحة التنفيذية للقانون بمرسوم بناء على عرض الوزير المختص خلال سنة من تاريخ العمل به، وإلى أن تصدر هذه اللائحة تسري القرارات واللوائح المعمول بها قبل العمل بالقانون.

