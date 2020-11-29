إيران تتهم إسرائيل باغتيال أبرز علمائها النوويين وتتوعد بـ«الثأر»

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عواصم - الوكالات: اتهم الرئيس الإيراني حسن روحاني، إسرائيل باغتيال العالم النووي البارز محسن فخري زاده فيما توعد المرشد الإيراني الاعلى اية الله السيد علي خامنئي، بـ«معاقبة حتمية» للمسؤولين عن الاغتيال. وفي حين قالت اسرائيل ان مقتل فخري زادة سيعرقل البرنامج النووي الايراني دون ان تعلن مسؤوليتها عنه فإن الامم المتحدة سارعت الى دعوة جميع الاطراف لضبط النفس.... (طالع ص 22).

وغداة تأكيد مقتل فخري زادة الذي يوصف بـ«اب البرنامج النووي الايراني» توعد خامنئي بالثأر لفخري زاده، وقال في بيان نشره موقعه «يجب على جميع المسؤولين أن يضعوا قضيتين مهمتين بجدية على جدول أعمالهم، القضية الأولى تتمثل في متابعة هذه الجريمة والمعاقبة الحتمية لمنفذيها ومن أعطوا الأوامر لارتكابها، والأخرى هي مواصلة جهود محسن العلمية والتقنية في المجالات كافة التي كان يعمل عليها».

من جهته، اكد روحاني ان الرد على الاغتيال سيكون في «الوقت المناسب» مشيرا الى ان «أيدي الاستكبار العالمي وعميله الكيان الصهيوني» مطلخة بدم فخري زادة في اشارة الى الولايات المتحدة واسرائيل.

وقال علي أكبر ولايتي مستشار المرشد الإيراني للشؤون الدولية، إن «على مرتكبي عملية الاغتيال السريين والعلنيين انتظار انتقام إيران». وابلغت إيران في رسالة للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ومجلس الأمن الدولي إنها ترى «مؤشرات خطيرة عن ضلوع إسرائيل» في اغتيال العالم النووي وأنها تحتفظ بحق الدفاع عن نفسها.

من جانبه قال فرحان حق المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة «علمنا بالتقارير التي تتحدث عن اغتيال عالم نووي إيراني قرب طهران»، وإن الأمين العام أنطونيو غوتيريش يدعو لضبط النفس وتفادي أي أعمال قد تؤدي لتصعيد التوتر في المنطقة بعد الاغتيال.

