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5.5 مليارات دينار تراجعاً متوقعاً في عجز الميزانية


قدرت مصادر معنية حجم التراجع في مستويات العجز لميزانية 2020/2021 بحدود 5.5 مليارات دينار، ليهبط إلى 8.5 مليارات دينار، بدلاً من 14 ملياراً مقدرة من واقع التقارير الدولية والمحلية المتخصصة. ولفتت المصادر لـ النهار الى أن التراجع يأتي من التوقع بتسجيل الايرادات النفطية ارتفاعاً قدره 5 مليارات دينار في فترة 4 أشهر المتبقية من العام، مع افتراض تحقيق متوسط لسعر برميل النفط عند 47 دولاراً للبرميل وإنتاج 2.5 مليون برميل يومياً، وهو ما يعني تحقيق فائض قدره 17 دولاراً للبرميل مقارنة بسعر الأساس المعدل في الميزانية البالغ 30 دولاراً. وبينت المصادر أن الايرادات غير النفطية ستسجل ارتفاعاً فعلياً قدره نصف مليار دينار بنهاية العام المالي الحالي.


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