النواب المتأرجحون!

الاخيرة

يشيع في الانتخابات الأميركية مصطلح «الولايات المتأرجحة»، أي الولايات الرمادية التي لا يظهر لونها الحقيقي إن كان أزرق، أي ديموقراطي، أو أحمر، أي جمهوري حتى اللحظات الأخيرة.

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في الانتخابات الكويتية يشيع مصطلح «النواب المتأرجحين»، أي المرشحون الواقعون في المنطقة الرمادية، فهم أقوياء بما يكفي، لعدم الجزم بسقوطهم من ناحية، ومن ناحية أخرى ليسوا بالقوة التي تجعل المراقبين يجزمون بنجاحهم، وهؤلاء في الأغلب ممن وصلت رسالتهم لبعض الناخبين وليس كلهم!

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ولدينا بالكويت كذلك ظاهرة «الناخبين المتأرجحين»، أي الذين يصلون لليوم الأخير، أو حتى للحظة دخول لجان الاقتراع، وهم لم يقرروا بعد من سينتخبون، وبعض هؤلاء يملكون ما يسمى بذاكرة السمكة الذهبية، أي الذاكرة قصيرة المدى، فينسون قناعاتهم الأولى لصالح قناعات آخر لحظة.

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آخر محطة: من يعرف تلك الحقائق والبدهيات يعرف مفاتيح الفوز في الانتخابات الكويتية.

