الأحد 29 نوفمبر 2020 ,14 ربيع الآخرة 1442
رقم العدد:
4150
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عماد جواد بو خمسين
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شعارات الحملات الانتخابية «متشابهة»، وكلها «ضجيج بلا طحين»!
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