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«أهرامات الجيزة» للمصور العالمي تيموثي آلن


صورة «أهرامات الجيزة» في مصر، للمصور العالمي تيموثي آلن، وصلت إلى نهائيات المسابقة الدولية «المصور التاريخي لعام 2020».
وكانت لجنة التحكيم كشفت عن الفائزين بجائزة المسابقة والقائمة المختصرة لعام 2020.
ونظراً لوجود قيود متفاوتة في جميع أنحاء العالم بسبب جائحة «كورونا»، بدلاً من مطالبة المشاركين بالخروج والبحث عن المواقع البارزة، دعا منظمو المسابقة هذا العام المصورين إلى البحث في أرشيف صورهم الخاص ومشاركة أعمالهم المصورة المذهلة للأماكن التي تهيمن على ماضينا.
وقيم خبراء لجنة التحكيم الأعمال المصورة بناء على الأصالة وشكل الصورة والكفاءة الفنية بالإضافة إلى القصة وراء كل لقطة مصورة وتأثيرها التاريخي.


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