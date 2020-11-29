مجلة طبية تكشف طريقة تحضير «عصير المناعة»

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كشفت مجلة متخصصة في الطب والأعشاب الطبية والتغذية عن طريقة تحضير عصير من شأنه ان يقوي مناعة الجسم، ويقي الأفراد من نزلات البرد وأخطار فيروس كورونا في فصل الشتاء. وأشار خبراء الصحة الى ان هذا العصير من شأنه ان يقدم كميات كبيرة من فيتامين «سي» الضروري لفترة الشتاء والبرد القارس، خصوصا في ظل انتشار مرض «كوفيد -19». وبحسب مجلة «فود ندتيف» المتخصصة، فان هذا العصير اصبح من العناصر الضرورية في الوقت الحالي بسبب قدرته الكبيرة على تقوية الجهاز المناعي. واعتبرت المجلة ان عام 2020 هو بمثابة «جرس انذار» لأننا اهملنا صحتنا لفترة طويلة جدا، وأنه في الوقت الحالي «لا مجال لارتكاب خطأ» خصوصا فيما يخص نظامنا الغذائي، وأن المناعة لا تبنى في يوم واحد، لكنها تحتاج الى جهود متراكمة. أطلقت المجلة على وصفتها لقب «عصير المناعة» لاحتوائه على عدد العناصر الرئيسة الضرورية جدا للجسم وهو عبارة عن مزيج بين البرتقال والجزر والكزبرة. ويتكون العصير من برتقال (عدد 2)، اغصان من الكزبرة الخضراء المغسولة عدد 2، وقطعة جزر مبروشة بشكل خشن وملعقة صغيرة من عصير الليمون. تخلط المحتويات عن طريق عصارة او خلاط مع اضافة بعض الماء عند اللزوم، ويصفى المزيج ويقدم بلا سكر. بحسب المجلة، يقدم المزيج كمية كبيرة من فيتامين «سي» وهو مضاد اكسدة قوي جدا، يحافظ ويقوي المناعة، ويساعد المزيج على محاربة نشاط الجذور الحرة الخطير الذي يسبب الاجهاد التأكسدي، حيث يؤثر هذا التفاعل المتسلسل على خلايانا، مما يتسبب في شيخوخة الخلايا المبكرة، وقد يؤدي الى ضعف المناعة. يعتبر الجزر مصدراً ممتازا لفيتامين C وبيتا كاروتين وفيتامين «بي 6»، وكلها مسؤولة عن الاستجابة المناعية الصحية في جسم الانسان. بالاضافة الى ذلك تحمل اوراق وأغصان الكزبرة مجموعة كبيرة من مضادات الأكسدة التي تقي الجسم من الأمراض.