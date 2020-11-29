السعودية تطور جلداً صناعياً قادراً على إصلاح نفسه 5000 مرة

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طور علماء في المملكة العربية السعودية جلدا صناعيا قويا يتميز بالمرونة والحساسية، لكي يصبح قادرا على اصلاح نفسه حتى 5000 مرة، ويمكن استخدامه في الأطراف الصناعية بالمستقبل. ويُعرف الجلد باسم «الجلد الالكتروني»، وطوره باحثون من جامعة الملك عبد الله للعلوم والتكنولوجيا في المملكة العربية السعودية، بحسب صحيفة «ديلي ميل» البريطانية. ويقول الفريق العلمي السعودي انه يمكن استخدام الجلد في المستقبل لمراقبة صحة الشخص او الحالة الهيكلية للطائرة، مشيرين الى انه حساس مثل جلد الانسان. ويمكن للجلد الالكتروني الجديد استشعار الأشياء من مسافة تصل الى 8 بوصات، والتفاعل مع الأشياء في اقل من عُشر من الثانية، واصلاح نفسه اكثر من 5000 مرة. وبينما هذه ليست المرة الأولى التي يحاول فيها العلماء استنساخ جلد الانسان «الكترونيا»، الا ان المحاولات السابقة فشلت في مطابقة الجلد البشري بدرجة عالية. ويقول مؤلف الدراسة، الدكتور يتشن كاي، ان «الجلد الالكتروني المثالي يجب ان يحاكي العديد من الوظائف الطبيعية لجلد الانسان، بما في ذلك استشعار درجة الحرارة واللمس في الوقت الفعلي».