قرعة علنية على 126 «بسطة» في الري

وطن النهار

قامت ادارة التدقيق ومتابعة الخدمات البلدية في فرع بلدية محافظة العاصمة ممثلة في مراقبة الأسواق باجراء عملية قرعة علنية على 126 بسطة في منطقة اسواق الري. وأوضحت مديرة الادارة ايمان الكندري في تصريح صحافي ان آلية توزيع البسطات تتم القرعة العلنية من خلال عملية سحب الأسماء من الصندوق لاظهار المصداقية والنزاهة من قبل اجهزة البلدية، وان حق استغلال البسطات لمدة 6 اشهر فقط وفقا للشروط والضوابط الواردة في لائحة الأسواق العامة

وأشارت الى ان عدد الطلبات التي تقدمت للقرعة 474 طلبا انطبقت الشروط والضوابط الواردة باللائحة على 468 منها واستبعدت 6 طلبات لم تنطبق عليها الضوابط.

