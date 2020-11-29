انخفاض متواصل لعدد الإصابات بـ«كورونا»

وطن النهار

أعلنت وزارة الصحة أمس تسجيل 319 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد -19» في الساعات الـ24 الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 142195 في حين تم تسجيل حالة وفاة واحدة إثر إصابتها بالمرض ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة 875 حالة.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة د. عبدالله السند لـ«كونا» إن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 77 حالة ليصبح بذلك المجموع الكلي للحالات التي ثبتت إصابتها بمرض «كوفيد -19» ومازالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 5431 حالة.

وأضاف أن عدد المسحات التي تم اجراؤها في الساعات الـ24 الماضية بلغ 4242 مسحة ليبلغ مجموع الفحوصات 1086669 فحصا. وجدد الدعوة الى المواطنين والمقيمين لمداومة الأخذ بسبل الوقاية كافة وتجنب مخالطة الآخرين والحرص على تطبيق استراتيجية التباعد البدني موصيا بزيارة الحسابات الرسمية لوزارة الصحة والجهات الرسمية في الدولة للاطلاع على الارشادات والتوصيات وكل ما من شأنه الاسهام في احتواء انتشار الفيروس.

وكانت وزارة الصحة أعلنت أمس شفاء 586 إصابة في الساعات الـ24 الماضية ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء 135889 حالة.

