السفير الهندي: دور الكوادر الهندية الطبية مشهود في دعم الرعاية الصحية بالكويت

وطن النهار

اكد السفير الهندي لدى البلاد سيبي جورج الدور المهم والفعال الذي تقوم به الكوادر الطبية الهندية من اطباء وممرضين وممرضات وفنيين في دعم الرعاية الصحية في الكويت، مشيدا بمساهمات منتدى الأطباء الهنود ومبادراته لمساعدة المجتمع، خصوصا الاستشارات عبر الانترنت التي قدمها لأولئك الذين يحتاجون الدعم. واضاف في كلمته التي القاها بمناسبة افتتاح حملة التوعية بمرض السرطان: ان العالم يعيش اوقات صعبة بسبب ازمة «كوفيد -19» والتي تطورت من مجرد تحد صحي، الى اضطراب اقتصادي وصدمة جيوسياسية ومعضلة اجتماعية، موضحا انه علينا جميعا نحن ان نكافح هذا التحدي معاً وسنفوز به. ولفت الى ان حملة التوعية بالسرطان هي محاولة لمعرفة السرطان بشكل افضل» وخطوة رئيسية لزيادة الوعي المجتمعي حول هذا المرض، مشيدا بكتيب الحملة الذي يشرح بعبارات بسيطة للغاية العوامل الأساسية المرتبطة بأشكال مختلفة من مرض السرطان، الاعراض، كيفية اكتشاف المرض والوقاية منه، داعيا مركز دراسات الهند على النظر في نشر هذا الكتيب بلغات متعددة.

