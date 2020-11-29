الحمد: إشراك القطاع الخاص في حل القضية الإسكانية

وطن النهار

قال مرشح الدائرة الثانية المهندس أحمد الحمد ان بعض تجار العقارات يزيدون مشكلة السكن والاسكان وغلاء العقارات تعقيدا لتحقيق مكاسب مادية على حساب المواطن مستغلين حقيقة ضعف القوانين وثغرات اجراءات التراخيص التي مهدت الطريق لهؤلاء التجار ليلعبوا لعبتهم المفضلة في الاستغلال!

وأضاف الحمد بأن هؤلاء يستفيدون او بالأحرى يستغلون أسعار الخدمات المدعومة مثل الماء والكهرباء وغيرها... وهي بالأصل مخصصة للمواطن وليس للتاجر، مشددا على أن ممارسات البعض في هذا الأمر العقاري أثرت سلبا على أسعار العقارات الاستثمارية أيضا حيث أنه لا يوجد قانون حاسم يعطي الحق لصاحبه وليس لمن يريد أن يتاجر ويجمع الثروات. وأضاف الحمد بأنه وعلى الرغم من وصول القضية الاسكانية الى حد المأساة، فهناك من التجار من يستغل هذه الظروف لتحقيق مكاسب مادية على حساب أوجاع وآلام المواطنين. هناك تجار يقومون اليوم بشراء الأراضي في المواقع السكنية مستغلين ضعف القوانين وتسهيلات اجراءات البناء في هذه المناطق والأسعار المدعومة للخدمات فيها. هؤلاء التجار يقومون ببناء الأراضي وتأجيرها. هذا الأمر انعكس سلباً على أسعار العقار السكني أيضا وزاد الطين بلة ورفع الأسعار، بالاضافة الى أنه أثر سلباً أيضاً على تجار العقار الاستثماري والتجاري..

وبالنسبة للقضية الاسكانية فان الواقع هو أنه لدينا في الكويت ما يزيد على 100 ألف طلب اسكاني وهو رقم شبه ثابت منذ عدة أعوام ويرتفع رويداً رويداً على الرغم من تصريحات الحكومة التخديرية بخصوصه. وقد عجزت الحكومات المتعاقبة عن اتخاذ قرار ينهي هذه المشكلة من جذورها فما نسبته 91% من مساحة الكويت فارغة تماما من أي اشغال مع كل الفوائض المالية الكبيرة في الأعوام السابقة ومثال عنها حين وصلت الى 14 مليار دينار في العام 2011 وحده.

اذا ثبت معدل الانجاز كما كان خلال الفترة من عام 2000 وحتى الآن وهو 29 في المائة فقط من عدد الطلبات الاسكانية المطلوبة وعجز نحو 71 في المائة، فهذا يعني أنه ستتراكم طلبات اسكانية جديدة بنحو 40 ألف طلب، تضاف الى الـ 100 آلاف طلب المسجلة بنهاية 2018، ليصبح العجز المجمع في نهاية 2023 نحو 150 ألف طلب، وهذا يعني أن العجز سيرتفع بنسبة كبيرة.

وختم الحمد بأنه يجب اشراك القطاع الخاص في حل قضية الاسكان بشكل فاعل وخلق نوع من التنافسية بين القطاعين.

