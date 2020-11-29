الحمدان: الشريعة الإسلامية أنصفت المرأة

وطن النهار

أكد مرشح الدائرة الخامسة حمود محمد الحمدان أن الشريعة الاسلامية أنصفت المرأة ومنحتها حقوقاً كاملة، مشدداً على ضرورة حل مشاكل المرأة الكويتية وخصوصا الكويتيات المتزوجات من غير كويتيين والمطلقات والأرامل، مبيناً ان هذه القضية ستحظى بأولوية رئيسية في مجلس الأمة القادم، خصوصاً انها تتطلب مزيداً من العمل والتشريع لحل ومعالجة قضاياها كاملة.

وأضاف الحمدان في تصريح صحافي ان المطلوب هو حصول النساء على حقوقهن مثل حق السكن والعيش الكريم اضافة الى رفضه وقف المساعدات المتكرر من قبل وزارة الشؤون، ومنح أبناء الكويتية المتزوجة من غير كويتي الجنسية، ومطالباً بمعاملة أبناء الكويتية معاملة الكويتي في التدريس والطبابة وغيرها من الأمور، اضافة الى مسألة توريث البيت لأبناء الكويتية المتزوجة من غير كويتي. وشدد على ضم أبناء الكويتيات الى اخوانهم الكويتيين ضمن سياسة الاحلال في التعيين بالقطاعات المختلفة للدولة، حيث إن هناك تمييزا واضحا بينهما في مرسوم 7/2017 الذي ينص على أولوية تعيين أبناء الكويتيات بعد الكويتيين في الوظائف التي لا يشغرها الكويتيون. واكد ضرورة منح الكويتية المتزوجة بغير كويتي حق الرعاية السكنية أسوة بأخيها الكويتي وتفعيل المرسوم 2/2011، اضافة الى منح الأم الكويتية المتزوجة بغير كويتي التي ترعى المعاق غير الكويتي حق التقاعد براتب كامل المنصوص عليه في المادة 42 من قانون المعاقين 8/2010. وتجنيس المعاقين من أبناء الكويتيات والذين لا يزيد عددهم عن 420 معاقا لضمان الأمن والأمان والاستقرار لهم في حياة أمهاتهم وبعد وفاتهن. وشدد على منح أبناء الكويتيات المتزوجات من غير كويتي الأجهزة التعويضية والمساعدة الاجتماعية أسوة بالمعاقين الكويتيين ومنحهم معاملة كويتيين كما هو منصوص عليها في المادة 3 من قانون المعاقين 8/2010 واستثناؤهم من السلطة التقديرية لمعالي وزير الداخلية.

