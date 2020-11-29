الدائرة الرابعة.. معركة القبائل والفخوذ

وطن النهار

تعتبر الدائرة الرابعة من اكثر الدوائر كثافة بالنسبة لعدد الناخبين اذ تأتي بالمرتبة الثانية بعد الدائرة الخامسة، اذ بلغ عدد المسجلين في الدائرة 150.193 ناخباً بواقع 70.080 ناخباً، و80.113 ناخبة. وترشح للانتخابات 91 مرشحا منهم تسعة نواب بعد عدم ترشح النائب سعود الشويعر لخسارته في تشاورية «بنو غانم»، ومن دون ترشح اية امراة من هذه الدائرة للانتخابات،

واللافت في هذه الدائرة انها قبلية بعد حتى بوجود مرشحين ينتمون لتيارات سياسية اسلامية مثل «حدس» التي تدعم عبدالله فهاد و«ثوابت الأمة» التي تدعم النائب محمد هايف الا ان اعتمادهما الأكبر يكون على اصوات قبيلتهما.

واقامت اكثر القبائل في هذه الدائرة تشاوريات لها حتى ان بعضها مثل قبيلة مطير اقامت تشاوريات في الأفخاذ، حيث زكت المرشحين سعود بو صليب وفرز الديواني ومساعد العارضي ونايف بن شرار، فيما يدخل محمد هايف وحسين مزيد وماجد موسى الانتخابات من خارج التشاورية، وبهذا الترتيب والعدد الذي يعتبر اقل في عدد المرشحين من الانتخابات السابقة ربما تحوز قبيلة مطير على اكثر من مقعدين وربما تصل الى اربعة او حتى خمسة مقاعد.

اما قبيلة الرشايدة فانها في موقف لا تحسد عليه اذ لم ترتب اوراقها ولم تجرِ انتخابات تشاورية، وسط نزول عدد كبير من ابنائها للترشح ما قد يضعف حظوظها في اعادة المقاعد الاربعة اليها، ويتوقع ان يكون النائبان شعيب المويزري وسعد الخنفور قد حجزا مقعديهما، فيما يترنح مقعدا النائبين فراج العربيد وعلي الدقباسي الذي ينافسه المرشح باتل الرجمة، بينما هناك اسماء ثقيلة نسبيا قد تنافس بجدية على الوصول الى المقعد النيابي. مثل محمد عبيد الراجحي وفهد البصمان وجسار الجسار ومبارك الخرينج.

وسارت قبيلة عنزة على اثر قبيلة الرشايدة ولم تقم باجراء انتخابات تشاورية، وترشح عدد غير من ابنائها الا ان الأنظار تتجه الى النائبان عسكر العنزي وعبدالله فهاد فيما يأتي خلفهما النائب محمد طنا. وهذا يضعف من حظوظ القبيلة في المحافظة على مقعدي عسكر وفهاد. وربما لن ينجح الا مرشح واحد منهما. اما قبيلة الظفير فانها تدخل الانتخابات بمرشح واحد بعد ان زكت النائب ثامر السويط الا ان المرشح خالد الشليمي اعترض على نتيجة التشاورية ورشح نفسه للانتخابات، ولكن وحسب المعطيات فان نزوله لا يؤثر كثيرا على حظوظ السويط لما عزف بالتزام قبيلة الظفير. وما حدث لقبيلة الظفير حدث لقبيلة شمر حيث زكت النائب السابق سلطان اللغيصم الا ان المرشح مرزوق الخليفة اعترض على النتيجة ورشح نفسه للانتخابات وهذا قد يؤثر على حظوظ القبيلة في الحصول على مقعد حيث ربما يسقط الاثنان ان لم ينجح احدهما. اما قبيلتا العجمان وبنو غانم فان الاولى مرتاحة نوعا ما من وصول مرشحها الأوحد النائب مبارك الحجرف، اما الثانية فانها قد تعاني قليلا للمحافظة على مقعد النائب سعود الشويعر بعد ان زكت المرشح يوسف البذالي بديلا عنه،.

