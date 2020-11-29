الدبوس: نتيجة الاستجوابات (50/ صفر) لصالح الحكومة

وطن النهار

اكد مرشح الدائرة الثانية طلال الدبوس ان تغيير النظام الانتخابي ليس مهما مالم يتم تعديل فكر الناخب لكي لا يصوت الى القبيلة او الطائفة او العائلة بل يجب التصويت للكويت.

وقال خلال لقاء في برنامج (صالح مع النهار) ان الكويت صغيرة في مساحتها ولذلك فان نظام الدائرة الواحدة للانتخابات هو الأفضل لها.

وطالب بوقف الهدر الحكومي قبل الذهاب الى جيب المواطن موضحا ان اكبر مكان للهدر هو في لجنة المناقصات وتكاليف المشاريع التي تتضاعف عشرين مرة.

وتمنى الدبوس ان يصل الى مجلس الأمة من يحمل العلم والثقافة وذو الحس الوطني وان تكون هناك كتل برلمانية تجتمع على ما فيه فائدة للوطن والمواطنين.

والى تفاصيل اللقاء:

? لماذا ترشحت في الدائرة الثانية؟

? انا معظم عملي في العاصمة منذ 30 سنة، وبعدين الكويت كلها تعتبر دائرة واحدة، وابعد مكان الى آخر نصف ساعة، المفروض الكويت تكون دائرة واحدة

? هل تؤيد الدائرة الواحدة؟

? نعم. لأن مساحة الدولة ليست كبيرة وحتى نبتعد عن التقسيمات القبلية والعائلية والطائفية.

? ما الرؤية التي تقدمها في الانتخابات؟

? انا اول مرة أتقدم للترشح للانتخابات. واعتقد ان البرنامج الانتخابي يجب ان يكون وفق احزاب وكتل. والحقيقة لم تتم محاسبة اي مرشح على برنامجه الانتخابي وما الذي تم تحقيقه، المهم ان الرؤية يحب أن تكون واضحة لتحقيق الأهداف التي تخرج الكويت من عنق الزجاجة فنحن في وضع صعب جدا.

كتل برلمانية

? هل تؤيد وجود كتل برلمانية؟

? نعم أؤيد وجود الكتل البرلمانية بشرط ان تجتمع لاجل مصلحة الكويت، وان تخرج الدولة من الوضع الذي نعيشه سواء من العجز المالي في ظل وجود النفط وهو المصدر الوحيد للدخل الذي يحب ان نجد مصدراً غيره. واتمنى ان يصل للبرلمان من يحمل العلم والثقافة ويكون ذا حس وطني.

? كيف يستطيع المستقل ان يستفيد من الكتل البرلمانية؟

? أستفيد من ذلك عندما اطرح مشاريع تنهض بالاقتصاد وتنقلنا من الوضع السيئ الذي نحن فيه الى وضع افضل، ويجب ان نجتمع على ما فيه فائدة للوطن والمواطنين.

? هل تطالب بتغيير النظام الانتخابي؟

? يجب في الأساس تعديل فكر الناخب لكي لا يتم التصويت الى القبيلة او العائلة او الطائفة، فيجب ان يتم التصويت لأجل الكويت، اذا قانون الانتخاب ليس مهما بالنسبة الى من نختار ونصوت له وما هو توجهه وتفكيره وتجاربه. هذا هو الأساس وليس صوت او صوتين او اربعة.

? انت احد المختصين في صندوق الاجيال القادمة، نريد ان نعرف ماهو هذا الصندوق؟

? كانت الكويت تعتمد في السابق على بيع اللؤلؤ ولكن حصلت انتكاسة بعد ان اخترعت اليابان اللؤلؤ الصناعي، ثم بعدها وفي ايام المغفور له الشيخ عبدالله السالم جاءنا الخير بعد اكتشاف النفط ولكي لا تعود ذكرى انتكاسة اللؤلؤ قام الشيخ عبدالله السالم بحجز 10% من دخل الكويت ووضعها في صندوق.

ثم تم فتح مكتب للاستثمار في لندن. وهناك ايضا صندوق الاحتياطي العام الذي تم استنزافه في السنوات الماضية.

? ما رأيك في الوثيقة الاقتصادية؟

? اولا يجب ان نوقف الهدر قبل ان نذهب الى جيب المواطن. وأكبر مكان في الهدر هو في لجنة المناقصات وتم التلاعب في المناقصات منذ انشاء اللجنة التابعة لثلاثين او خمسين شخصا هم الذين يعرفون اللعبة، فتكاليف المشاريع تتضاعف عشرين مرة وكذلك لا يتم الانجاز بالطريقة المطلوبة.

? أين الرقابة من كل ما يحدث في المناقصات؟

? الرقابة يجب ان تكون من ديوان المحاسبة وهو جهاز ملحق بمجلس الأمة ويكتب تقارير تفصيلية عن الهدر الذي يحدث.

? هل يجب اعادة النظر في الأوامر المباشرة؟

? الاوامر المباشرة تأتي في الاوضاع غير العادية مثل الوضع الحالي الذي نعيشه في جائحة الكورونا. ولذلك يجب ان تكون هناك رقابة اكبر واطلاق يد ديوان المحاسبة في الرقابة. وكذلك يجب ان ننتبه للعقود التي تكلف 75 الفاً والتي لا تمر على الرقابة المسبقة ولا ترجع الى ديوان المحاسبة. ومادام الأمر المباشر مفتوحاً فهناك تلاعب يحدث بهذا الامر. ولذلك يجب ان تكون الرقابة على جميع العقود. ما يحدث أمر غير طبيعي وخاصة في موضوع الأوامر التغييرية.

? نريد ان نعرف تفاصيل الحكم الذي كسبته ضد وزارة الصحة؟

? انا قدمت بصفة الحق العام بلاغاً الى الهيئة العامة لمكافحة الفساد ثم الى النيابة ثم الى القضاء، وتم اصدار حكم تاريخي لأول مرة يصدر سواء في الكويت او في الخليج بسجن عشر سنوات ونصف السنة، حيث وجدت ان هناك قصوراً في القانون من ناحية التقصير الطبي لانه لا يوجد في القانون ما يحمل المسؤولية الى اي كان في حالة حدوث خطأ طبي، والقضية تختص بصابون لتنظيف اجهزة المناظير الطبية فهناك شكاوى بأنها غير نظيفة والحكم صدر على اربعة أشخاص متنفذين في وزارة الصحة.

النظام الصحي عندنا غير جيد فالدكتور الكويتي فاقد الأمل عندما يأتي دكتور زائر يجري العمليات والطبيب الكويتي يتفرج ولذلك يستسلم الطبيب الكويتي للوضع، وعندها تحدث للمريض مضاعفات وبدلا من تحمل المسؤولية يتم تسفير المريض للعلاج في الخارج. والحقيقة ان العلاج في الخارج اصبح سياحة. الآن في ظل اوضاع جائحة كورونا لم نرسل المرضى للعلاج في الخارج، والطبيب الكويتي في ظل جائحة كورونا اثبت انه من أفضل الأطباء.

? هناك استياء من المواطنين تجاه كل الاوضاع، ما رأيك في ذلك؟

? انا اطالب المواطنين ان يفتحوا موقع ديوان المحاسبة ويشاهدوا كل التقارير لمدة سنوات سابقة والتي لم تحدث فيها محاسبة حتى يعرفوا أين الخطأ ويحاسبوا الأعضاء السابقين، مثلا وزارة الصحة في 9 سنوات صرفت 13 ملياراً ونصف المليار وهذا حدث في المجالس اللي طافت، والسؤال لماذا لم يقم العضو بدلا من الاستجواب التي نتيجتها معروفة خمسين صفر لصالح الحكومة، لماذا لم يذهب العضو الى النيابة اذا كان يرى ان الاستجوابات لا فائدة منها، هناك مئة مليون غرامة مخالفات لم تأخذها الحكومة.

? ما العقبات التي يواجهها ديوان المحاسبة؟

? هناك مادة بشأن المجلس التأديبي تعرقل عمل الديوان، فبعض الموظفين يطلب تقارير ولا يتم تنفيذ طلبه واذا رد على الرفض فانه يحال للمجلس التأديبي، ولذلك يجب الغاء هذه المادة واعطاء حصانة لموظفي ديوان المحاسبة وان يدخلوا لكل الجهات والادارات واخذ التقارير التي يريدونها، فالديوان هو الذراع الرقابي الذي يزود مجلس الأمة بالتقارير حتى يستطيع محاسبة الجهات الحكومية.

? ما تقييمك للقطاع النفطي والشركات التابعة له؟

? مؤسسة البترول اطلق عليها اسم البقالة التي نأكل منها فيها هدر ومخالفات تم تقديرها بخمسة مليارات وهذه المخالفات تتكرر سنويا وهذا مدرج في تقارير ديوان المحاسبة.

? ما سبب انتشار الفساد في المرحلة الحالية؟

? تقييم الكويت بشأن مكافحة الفساد بالدرجات الاخيرة، وهيئة مكافحة الفساد وحدها لا تستطيع فعل شيء، والكويت وقعت على الاتفاقية الأممية لمكافحة الفساد وقدمت استراتيجية وطنية لحق الاطلاع على المعلومات والحفاظ على مبدأ الشفافية وهي اتفاق اممي ملزم في كل دول العالم، ورئيس اندونيسيا يقول علموا اولادكم ان الفساد اشد من القتل.

وحق الاطلاع مكفول للجميع وعلى المواطنين ان يعرفوا كيف تمت العقود والمناقصات وبعدها يحاسبون.

القضية الإسكانية

? ما رأيك في القضية الاسكانية؟

? كنّا سابقا درة الخليج والآن شنو صار، أين الرفاهية، بعض الناس تأخذ العقود ولا تؤدي أعمالها باخلاص لعدم وجود رقابة.

? ماذا عن تجار الاقامات؟

? تجار الاقامات جعلوا الكويت في موقف غير جيد بشأن حقوق الانسان، نحن شعب طيب وكريم، ولكن بعض الناس تسمي اللي عايشين بيننا وافدين ونحن في ظل جائحة كورونا وحظر كامل طيب انطروا شوي الى ان تنته ازمة كورونا، خلوا عندكم شوية انسانية.

? ما رأيك بقضية القروض؟

? البنك المركزي هو المسؤول عن التلاعب الذي ادى الى ان المواطنين يعانون من القروض عندما لا يجد المواطن ما يكفي من راتبه وهذا رفع عدد حالات الطلاق والتفكك الأسري.

? هل تؤيد اسقاط القروض؟

? الحقيقة انه يجب على الحكومة ان تسقط القروض بدلا من ان تمنح دول بعيدا عنا قروضا بالمليارات.

? ما رايك بمشكلة التركيبة السكانية؟

? هذا يرجعنا الى ما قلناه سابقا عن ملف الفساد وتجار الاقامات وهم ظهروا لأن من امن العقوبة اساء الأدب، فهناك ظلم كبير مع وجود عمالة سائبة كبيرة لسن بحاجة اليها. لذلك لابد من وجود لجنة برلمانية تختص بالتركيبة السكانية وتضع قوانين وتغلظ العقوبة على من يخالف القانون.

حقوق المرأة

? هل حقوق المرأة ناقصة برأيك؟

? المرأة هي الأم والزوجة والبنت والأخت فلهن كامل الحقوق مثلما هي للرجل في الانتاج للبلد، هن بحاجة الى الاحترام والى بيئة عمل افضل، نحن في العالم العربي نعتبر مجتمعاً ذكورياً، لابد من ايجاد قوانين تمنح المرأة الاحترام في العمل وتمكينها من المناصب، والعنصر النسائي في مجلس الأمة اضافة كبيرة للعمل البرلماني، فنظرة المرأة افضل بالنسبة لقضايا المرأة.

? ما رأيك في المناصب القيادية؟

? الفساد منتشر في كل الجهات الحكومية عندما يضعون الشخص غير المعني في المنصب حيث مهمته تكون كيف يحافظ على الكرسي ولا ينهض في الجهة التي يعمل بها، ويجب وضع الشخص المناسب في المكان المناسب وبالتدرج وليس بالباراشوت.

? ما رأيك في قانون الجرائم الالكترونية؟

? قانون الجرائم الالكترونية تعسفي وسيتم تكييفه على حسب الأشخاص.

? هل من كلمة أخيرة لأهالي الدائرة الثانية؟

? أقول للمواطنين لا تفزعوا لي افزعوا للكويت فنحن في وضع حرج ولابد ان ننهض بدولتنا وان شاء الله القادم افضل فنحن الكويتيين عمرنا ما استسلمنا.

