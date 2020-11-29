5.5 مليارات دينار تراجعاً متوقعاً في عجز الميزانية

وطن النهار

قدرت مصادر معنية لـ « النهار» حجم التراجع في مستويات العجز لميزانية 2020/2021 بحدود 5.5 مليارات دينار، ليهبط إلى 8.5 مليارات دينار بدلاً من 14 ملياراً المقدرة من واقع التقارير الدولية والمحلية المتخصصة.

ولفتت الى أن التراجع يأتي من التوقع بتسجيل الايرادات النفطية ارتفاعاً قدره 5 مليارات دينار في فترة 4 أشهر المتبقية من العام، مع افتراض تحقيق متوسط لسعر برميل النفط عند 47 دولاراً للبرميل وإنتاج 2.5 ملايين برميل يومياً، وهو ما يعني تحقيق فائض قدره 17 دولاراً للبرميل مقارنة بالسعر المعدل في الميزانية البالغ 30 دولاراً.

وبينت المصادر أن الايرادات غير النفطية ستسجل ارتفاعاً فعلياً قدره نصف مليار دينار بنهاية العام المالي الحالي، مع التوقعات بانتعاش القطاعات غير النفطية مع قرب تداول لقاح «كورونا» وخروج الاقتصاد من دائرة الركود الاقتصادي المتوقعة من قبل تقارير دولية ومحلية متخصصة عند (-7.9%)، لافتة أنه لو صارت الأمور بشكل جيد ؟، فقد يحقق الاقتصاد بنهاية العام المالي الحالي نمواً محدوداً عند مستويات 0.5% تقريباً. وجددت المصادر تأكيدها أن تلك التوقعات رهن تحركات حكومية فعلية داخل السوق الكويتي، أولها إعادة النظر في برامج التحفيز المقدمة للشركات والمشاريع الصغيرة والمتوسطة ومساندة الشركات التي قاربت على الإفلاس وإعادة وتيرة تنفيذ المشاريع التنموية القادرة على النهوض مجدداً والخروج من حالة الركود الحادة التي يعانيها الاقتصاد حالياً.

وتتجه الحكومة الكويتية لتنفيذ العديد من الإصلاحات الجادة التي تخرج الاقتصاد من دائرة الاعتماد المفرط على الايرادات النفطية في الميزانية وتتضمن تلك الإجراءات:

? الاسراع بتنفيذ إصلاحات حقيقية في سوق العمل وربط التخصصات العلمية باحتياجات الشركات من مختلف القطاعات.

? العمل تهيئة البنية التحتية اللازمة لتطبيق ضريبتي القيمة المضافة والانتقائية والتي من المتوقع أن تدر دخلاً إضافياً قدره 1.2 مليار دينار سنوياً للميزانية.

? تحفيز القطاع الخاص بكل مكوناته للمساهمة في تنفيذ المشاريع الحكومية، خاصة القطاع النفطي ما يحقق شراكة فعلية بينه وبين المشاريع الحكومية.

? السعي الجاد لتطوير المنظومة التشريعية بما يتلائم واحتياجات المستثمر المحلي والأجنبي.

? الاهتمام بتطوير البنية التحتية ورصد استثمارات كبيرة في قطاعي الصحة والغذاء.

