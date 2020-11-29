«التجارة»: إصدار فوري لرخص الاستيراد العام

مال وأعمال

أعلنت وزارة التجارة والصناعة، إطلاق خدمة اصدار استيراد عام عبر الخدمة الذاتية اي من مكتب الشركة طالبة الترخيص بشرط ان النشاط يسمح بإصدار هذه الرخصة عبر بوابة الوزارة الالكترونية الخاصة باستقبال مراجعي الوزارة Eapp.moci.gov.kw.

وقالت «التجارة» في بيان صحافي، إن ذلك يأتي استكمالا لمسيرة التطوير في وزارة التجارة والصناعة، داعية جميع الشركات الى استخدام الخدمة وإصدار التراخيص فورا دون مراجعة الموظف الإدارة اليها عبر البوابة الالكترونية المذكورة أعلاه.

وأضافت، ان هذه الخدمة تأتي استكمالا من مشروع رقمنة خدمات إدارة الشركات وتمهيدا لخطوات متسارعة لإعاد هيكلة كاملة لخدمات قطاع الشركات والتراخيص التجارية، لافتة إلى أنها تقدم خدمات شاملة «أونلاين» دون الحاجة للمراجعة الشخصية للوزارة لاغلب المعاملات حيث أن هذه الخدمات وفرت 900 زيارة شهريا على الوزارة كما قلصت زيارات مراجعات جهات حكومية عبر الربط الالكتروني معها فضلا عن تعزيز قدرة موظفي الوزارة على العمل من دون تكدس المعاملات بالتدقيقة.

وذكرت الوزارة ان رقمنة الخدمات لقطاعات الوزارة يقلص إجراءات الطلب المقدم، مشددة على أنه لإنجاز المعاملات المذكورة، قامت الوزارة بالربط الالكتروني مع العديد من الجهات الحكومية ذات العلاقة، وجارٍ استكمال اعمال الربط مع الجهات الاخرى بهدف تقديم معاملات «اون لاين» بالكامل للمراجع دون الحاجة للمراجعة.

وأشارت التجارة الى التطور الكبير في خدمات الوزارة ابتداء من اطلاق مركز الكويت للأعمال (النافذة الواحدة) منذ انطلاقته في فبراير 2017، واطلاق البوابة الالكترونية لمراجعي الوزارة كنموذج متقدم ومتطور الكترونيا، لافتة الى مواصلة التطورات المتلاحقة في البنية التحتية وبتكنولوجيا المعلومات عبر الخدمات التي تقدمها في البوابة الالكترونية للعميل وللمبادر وللتاجر وللمستهلك، من أجل تقديم خدمات بسهولة وسرعة تواكب التطلعات، وتطبيق نموذج في خدمة بيئة الاعمال داخل الكويت.

