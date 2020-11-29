الجمعة الزرقاء في الكويت.. «إقبال بلا شراء»

مال وأعمال

مع استمرار غياب الدعم الحكومي المطلوب لشركات القطاع الخاص والمبادرين في القطاعات الاقتصادية المختلفة، لم تشفع الجمعة الزرقاء خروج الأسواق من حالة الركود التي تعانيها منذ تفشي فيروس كورونا منتصف مارس الماضي وحتى الآن. وعلى الرغم من المحفزات الإيجابية التي شهدها السوق الكويتي خلال الأسبوعين الماضيين، إلا أن حالة الترقب لا تزال سيدة الموقف، حيث لم تخرج الأسواق من حالة الركود الحاد التي انتابتها حتى الآن.

وتمثلت أبرز المحفزات الإيجابية في: الإعلان عن قرب وصول لقاح كورونا إلى الكويت من عدة شركات وهو ما يترتب عليه انتهاء الجائحة وعودة الاقتصاد مرة أخرى بعد غيبوبة إجبارية دخل في أتونها منذ مارس الماضي، بالإضافة إلى الارتفاعات غير المسبوقة للنفط والتي تجاوزت حاجز 47 دولاراً للبرميل للمرة الأولى منذ بداية العام المالي الحالي 2021/2020، ناهيك عن الأخبار الايجابية بشأن ترقية البورصة على مؤشر MSCI. وتعد الجمعة الزرقاء من بين المناسبات التي تنتظرها الأسواق والمتاجر بشغف للخروج من أزمة الركود التي انتابتها بسبب تداعيات فيروس كورونا، إلا أن الوضع في الكويت «غير»، فالدعم الحكومي لا يزال غائباً وتسريح آلاف العمال من الأسواق والشركات الكبيرة والصغيرة والمتوسطة قد أثر بقوة على القوة الشرائية الفعلية للأسواق. ورصدت «النهار» في جولة لها في أسواق الملابس والمواد الغذائية والمطاعم التي شهدت عروضاً غير مسبوقة في عدد من المناطق في الكويت ازدحاماً كبيراً من قبل المواطنين والمقيمين وخاصة في مناطق السالمية وحولي والمجمعات التجارية الكبرى، إلا أن قوة الشراء الفعلية لمرتادي تلك الأسواق جاءت «باهتة» ولم تتجاوز في 3 أيام سقف 150 مليون دينار مقارنة بحدود لامست حاجز المليار دينار في الفترة المماثلة لها من العام الماضي بتراجعات كبيرة. وأشار خبراء اقتصاديون الى أن تراجع أعداد الوافدين المقبلين على الشراء بسبب تردي الأوضاع المعيشية لغالبيتهم بسبب تداعيات فيروس كورونا، كسرت طموحات أصحاب المتاجر والمحلات للخروج من أزمتهم.

وأكدوا أن الأنشطة التجارية بحاجة إلى الدعم الحكومي من أجل الوصول إلى مرحلة التعافي، بعد المعاناة الكبيرة والخسائر الفادحة خلال الأشهر الماضية التي تضمنت إغلاقا لأكثر من 3 أشهر بقرار من السلطات، مشيرا إلى أن هناك المئات من المحلات والمتاجر والمطاعم أغلقت بصورة نهائية بسبب تراجع الإيرادات. وتساءلوا من أين يأتي الشراء وغالبية المتاجر اضطرت إلى تسريح آلاف الموظفين أو تخفيض عدد الموظفين لديها، بسبب الخسائر وضعف الإقبال على الشراء.

