«كورونا» يحجز مئات البحارة على السفن التجارية

مال وأعمال

كشفت وكالة بلومبيرغ أن هناك ما يقرب من 400 ألف بحار عالقون على متن السفن التجارية في جميع أنحاء العالم بسبب جائحة فيروس كورونا.

وكتب قادة العديد من هيئات الشحن الرئيسة رسالة مفتوحة الى جيف بيزوس الرئيس التنفيذي لشركة أمازون يطلبون منه التوسط نيابة عن أولئك الذين تقطعت بهم السبل في البحر، مضيفين أن بيزوس بصفته الرئيس التنفيذي لواحدة من أكبر بائعي التجزئة في العالم، والتي تعتمد على الشحن العالمي لنقل منتجاتها، يجب أن يضغط على ادارة بايدن القادمة للاعتراف بهؤلاء البحارة على أنهم «عمال رئيسيون»، والسماح لهم بالنزول، وهو ما لم يتمكنوا من القيام به بسبب الوباء.

