طوارئ في البورصة .. ترقباً للترقية غداً

مال وأعمال

يجري الاستعداد على قدم وساق في بورصة الكويت بين هيئة اسواق المال وشركة البورصة والشركة الكويتية للمقاصة استعدادا للترقية غدا الاثنين الى مستوى الأسواق الناشئة، على مؤشر مورغان ستانلي (MSCI) مما سيتيح لها استقطاب المزيد من الاموال الاجنبية والتي قدرت بنحو 2.9 مليار دولار.

وباستكمال ترقية MSCI والذي يعد أكبر المؤشرات العالمية، تكون الكويت مصنفة كسوق ناشئ لدى جميع المؤشرات العالمية الثلاثة المتعارف عليها وذلك بعد ترقيتها ضمن مؤشرات FTSE Russell في عام 2017 ومؤشرات S&P DJI في 2018.

وتأتي هذه الخطوة علامة بارزة في مسيرة سوق رأس المال نتيجة عمليات التطوير والتحديث والاصلاحات التنظيمية والادارية التي قام بتطبيقها فريق العمل الثلاثي من اسواق المال والبورصة والمقاصة خلال السنوات الماضية حيث استطاع الفريق تطبيق جميع الاجراءات اللازمة لاستيفاء المتطلبات المتعلقة بتوفير هيكل الحسابات المجمعة «Omnibus Account» وتقابل عمليات الحساب الواحد «Same NIN Crossing» للمستثمرين الأجانب والمؤسسات الاستثمارية.

وسوف تستحوذ الكويت على الحصة الأكبر من مؤشر مورغان ستانلي للأسواق دون الناشئة 100 بوزن 26.29%، هذا وسيتم تخفيض هذه النسبة الى 21.14% في 30 نوفمبر 2020 والتي ستكون المرحلة الأولى من عملية اعادة التصنيف والتاريخ الذي ستتم فيه ترقية الكويت الى الأسواق الناشئة.

ويرى محللون ان الترقية أمر ايجابي جدا وسيعزز من مكانة الكويت على خارطة الاستثمار العالمية، حيث ستكون هذه الترقية بمنزلة دفعة لسوق المال، اذ ستسهم في تدفقات استثمارية وتحسين في مستويات السيولة.

ويشير محللون الى ان معظم تلك الأموال في البداية ستكون محلية واقليمية فقط من خلال مستثمرين من الكويت ودول الخليج، أما فيما يتعلق بالمستثمر الأجنبي فسيدخل على المدى الطويل والدخول يكون عادة عبر صناديق استثمارية وصناديق تقاعدية ودخولهم سيكون على حسب حجم بورصة الكويت في مؤشر MSCI.

واوضح محللون ان تدفقات السيولة الى 2.9 مليار دولار، وستكون أقل قليلا من التوقعات السابقة والمقدرة عند 3.1 مليارات دولار، حيث تعكس المراجعة في التوقعات بشكل رئيس التراجع الكبير في المؤشرات الكويتية بالاضافة الى انخفاض سعر سهم 5 من أصل 7 أسهم ستتم ترقيتها الى الأسواق الناشئة.

من المتوقع أن تجذب 7 أسهم تدفقات أجنبية بقيمة 2.89 مليار دولار بعد ترقية البورصة ضمن الأسواق الناشئة بمؤشر مورغان ستانلي وستكون توزيعة السيولة المتوقعة على النحو التالي:

1- سهم بنك الكويت الوطني الحصة الأكبر بقيمة 1.38 مليار دولار.

2- سهم بيت التمويل الكويتي (بيتك) بتدفقات استثمارية أجنبية تصل الى 677 مليون دولار.

3- سهم زين ثالثا بحجم تدفقات استثمارية متوقعة بواقع 315 مليون دولار.

4- سهم اجيليتي بـ 194 مليون دولار.

5- سهم بنك بوبيان بحجم استثمارات تقدر بـ 151 مليون دولار.

6- سهم شركة المباني بتدفقات أجنبية متوقعة تبلغ 88 مليون دولار.

7- سهم بنك الخليج من المتوقع استقطاب مبلغ 82 مليون دولار.

وأوضح محللون أن عملية اعادة المراجعة من قبل الصناديق الأجنبية التي تتبع مؤشر «فوتسي راسل» قابلتها مشاركة حسابات أخرى محلية قامت بعمليات الشراء على هذه الأسهم، بغرض بناء مراكز مالية جديدة، استعدادا لعملية الترقية المرتقبة على مؤشر مورغان ستانلي غدا.

وأفاد محللون ان أغلب العمليات التي تم استهدافها خلال جلسة الخميس الماضي تركزت على اسهم الترقية مما ساهم في ارتفاع السيولة لاعلى مستوياتها خلال 2020 لتكسر حاجز 124 مليون دينار لاول مرة وذلك في اطار عمليات التجميع على الاسهم تمهيدا للطلب من الصناديق خلال الفترة المقبلة .

واشار محللون الى ان لتدعيات كورونا تأثيرا سلبيا في توقعات ارباح سوق الاسهم خلال 9 اشهر وتزامن ذلك مع تقييمات مرتفعة وضعها مستثمرون قبل ادراج السوق في مؤشر الاسواق الناشئة .

وحدد محللون اهم فوائد ترقية بورصة الكويت الى فئة الأسواق الناشئة ضمن مؤشر ام اس سي آي (MSCI) وهي:

1- تعزيز مكانة الكويت على خارطة الاستثمار العالمي وتحولها الى مركز اقليمي وعالمي للتجارة بما يتوافق مع رؤية كويت جديدة «2035».

2- اعلاء سمعة الكويت والمحافظة على مكانتها الاقتصادية على الصعيد الدولي.

3- تقديم سوق مالي جاذب للاستثمارات والصناديق العالمية بما يتماشى مع معايير وأسس التشغيل العالمية.

4- سوف تسهم في زيادة تدفقات الاستثمارات الأجنبية، وارتفاع اجمالي قيمة الصفقات المتداولة، ما ينتج عنه تحسين السيولة وبيئة الاستثمار في البلاد.

